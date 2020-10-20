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20.10.2020 12:28
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Суд признал банкротом петербургскую энергомонтажную компанию «Квадро Электрик»

Арбитражный суд ввел конкурсное производство в отношении петербургской электромонтажной фирмы «Квадро Электрик». Данные об этом 20 октября появились в системе СПАРК.

Главой компании вместо бывшего гендиректора Сергея Кузьмина назначен конкурсный управляющий Андрей Мозолин. Он будет руководить реализацией активов признанной банкротом компании.

Трудности у крупной энергомонтажной фирмы с некогда большими планами начались несколько лет назад. «Квадро Электрик» занималась проектированием электрических сетей и высоковольтных подстанций в России и других странах с 2010 года. У истоков ее создания стоял петербургский бизнесмен Владимир Млынчик. Он по сей день является совладельцем компании вместе с партнерами Артемом Денисовым и Антоном Красильчуком.

В 2016 году выручка «Квадро Электрик» составляла 288 млн рублей, в 2017 году — 594 млн рублей, в 2018 году достигла пика в 688 млн рублей, а по итогам 2019 года резко снизилась до 105 млн рублей. В конце февраля 2019 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал не первый банкротный иск против «Квадро Электрик», а 15 октября 2020 года признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.

В 2014 году принадлежавшая Млынчику «Квадро Электрик Технолоджи» получила участок площадью 1,47 га в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Новоорловская». К 2015 году она обещала построить там завод по производству систем предупредительной диагностики высоковольтного электрооборудования, однако в 2017 году совместное предприятие Смольного и Минэкономразвития потребовало от компании очистить территорию из-за долгов по аренде. К строительству завода резидент ОЭЗ так и не приступил. По данным СПАРК, в начале 2019 года Млынчик вышел из состава учредителей фирмы.

Сейчас предприниматель вместе с партнерами работает над проектом VOLTS Battery. Компания производит накопители электричества для загородных домов.

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