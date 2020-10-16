Цирк на Фонтанке не дает представлений. Он не один такой — все государственные цирки в стране закрыты. Дело не в коронавирусе, а в одном из следствий реформы Росгосцирка. В Петербурге это привело к затянувшейся судебной тяжбе с неочевидным исходом.

Фото: Наталия / Цирк Чинизелли — Госцирк — Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Citywalls.ru

Весь октябрь Росгосцирк и прокатная организация ООО «Циркус интернешнл компани» обмениваются письмами о будущем итальянской труппы Togni в петербургском Цирке на Фонтанке. Тепла в этих письмах нет. С одной стороны слышно: в трехдневный срок покиньте помещения и животных своих заберите. С другой: ваши требования незаконны и не подлежат удовлетворению. И те, и другие уверены в своей правоте.

Цирк на Фонтанке не дает представлений с марта, хотя там все эти месяцы находятся звери и их дрессировщики из проекта Togni. На главной странице цирка — также кадры выступления итальянцев. Но руководство Росгосцирка считает отношения с ним законченными. Позицию государственного владельца Цирка на Фонтанке — ФКП «Росгосцирк» - изложил исполнительный директор его петербургского филиала Казбек Боллоев, однако с ней категорически не согласен коммерческий прокатчик «Циркус». Более того, нет единства и в рядах руководства самого Росгосцирка.



Пока еще действующий замглавы федерального казенного предприятия Татьяна Бушкова уверена: расторгать договор с «Циркусом» — это ошибка, главным следствием которой станет отсутствие каких бы то ни было представлений в петербургском цирке еще долгое время. Правда, она признается, что находится в некоторой оппозиции к руководителю Росгосцирка Владимиру Шемякину по многим вопросам. Сейчас Татьяна Бушкова пребывает на больничном и, в общем-то, готова покинуть предприятие в скором будущем.

Соглашение Шредингера

Правовая коллизия вокруг зверей и людей, обитающих последнее время в Цирке на Фонтанке, заключается в сроках подписанного в феврале контракта. С одной стороны, он действовал только до сентября, с другой — в марте был официально приостановлен по инициативе Росгосцирка из-за коронавирусных ограничений в городе.

Вернее, так: Росгосцирк прислал «Циркусу» текст соглашения (есть в распоряжении «Фонтанки») и предложил его подписать. Прокатчик подписал и отправил в госкомпанию, но своей копии — с подписью главы Росгосцирка Владимира Шемякина - так и не дождался.



Письмо с предложением главы госпредприятия подписать допсоглашение (со ссылкой на предыдущее уведомление о приостановке действия договоров) — есть, проект этого допсоглашения — есть. И письмо от «Циркуса» Владимиру Шемякину, о том, что прокатчик согласен на все условия Росгосцирка и шлет ему подписанное Мариной Ишиной, гендиректором «Циркуса», допсоглашение, — есть. А самого допсоглашения — нет.



Сроки приостановки даже в проекте документа не обозначены, и уведомления о возобновлении контракта также не приходило, рассказывает Марина Ишина. Так что прокатчик считает его действующим, хотя и поставленным на паузу. В Росгосцирке же настаивают: никакого допсоглашения нет, контракт истек.

Цирковая арифметика

В недавнем прошлом первое лицо Цирка на Фонтанке Илья Ляхов уверен, что нынешняя ситуация требует серьезных переговоров и диалога, а не односторонних расторжений контрактов и судебных исков. Его сегодняшняя должность называется директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк». Однако он не упомянут на сайте цирка. Дело в том, что весной Росгосцирк изменил штатное расписание своего петербургского филиала и де-факто теперь им руководит Казбек Боллоев — исполнительный директор. Полномочия Ильи Ляхова сильно сокращены, хотя формально он все еще директор. Но как и Татьяна Бушкова — на больничном и в ожидании увольнения.



Тем не менее, Ляхов в курсе деталей конфликта и знаком с его арифметикой. По первоначальному договору Togni должен был дать около 120 представлений, но до карантина успел провести только около 20. Поскольку по соглашению все билеты продавались только через кассу цирка, вся выручка — около 40 миллионов — осталась у Росгосцирка. При том что «Циркус» потратил около 10 — на рекламу и все время простоя содержал труппу и животных. Только на их корм, к примеру, по подсчетам Мирины Ишиной, тратится около 800 тысяч в месяц. Выходит, если сейчас итальянцы просто уедут, они не получат ни копейки за свои 20 выступлений, а «Циркус» останется в минусе и еще даже должен Росгосцирку, подбивает бухгалтерию Илья Ляхов. Именно поэтому прокатчик настаивает на продолжении контракта, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Протекционизм

Кроме этого существует и другая плоскость конфликта, которая, по-видимому, и объясняет мотивацию госкомпании по эскалации конфликта: Росгосцирк желает видеть в своих помещениях не взятую со стороны, а собственную программу — «Девочка и слон», подготовленную потомственными дрессировщиками Корниловыми. Об этом уже говорил и Казбек Боллоев, а Татьяна Бушкова подтвердила: три фуры с реквизитом Корниловых уже прибыли в петербургский цирк.



В том, что руководство госпредприятия хочет видеть на своей площадке собственные проекты, нет ничего предосудительного. Еще в прошлом году минкульт анонсировал крупные реформы Росгосцирка, а новый руководитель, Владимир Шемякин пообещал буквально «творческую революцию». Если вкратце, то речь может идти о смещении акцентов в цирковых представлениях в сторону конгломерации цирка с театром, чему ярким доказательством стал недавний предпоказ программы «Девочка и слон». Он вызвало неоднозначную реакцию в цирковых кругах, а Эдгард Запашный хоть и весьма сдержанно, но поставил под сомнение коммерческие перспективы этого представления.

Тем не менее, общий ход реформ предполагает создание 12 самостоятельных программ силами самого Росгосцирка, что отодвигает на второй план многочисленные частные коллективы, которые до сих пор работали в стенах российских цирков.

Другой взгляд

Однако частные циркачи просто так сдаваться и уступать арену не собираются. В середине сентября «Циркус» подал в арбитражный суд Москвы иск с требованием обязать Росгосцирк заключить дополнительное соглашение, проясняющее отношения между сторонами, резко изменившиеся из-за коронавируса. Как долго продлится эта тяжба, сказать совершенно невозможно, но подсказкой может служить то, что первое заседание по делу суд назначил на 23 ноября.



А значит, консенсуса по поводу статуса действующего (или уже расторгнутого) договора «Циркуса» и Росгосцирка, как минимум, до этого дня не будет. И надежды руководства Цирка на Фонтанке освободить помещения к концу октября, а затем за несколько недель подготовить новое представление, оказываются под вопросом.

Марина Ишина рассказала, что не согласна покидать здание на Фонтанке на условиях, выдвинутых Росгосцирком. Во-первых, в уведомлении о расторжении договора (есть в распоряжении «Фонтанки») речь идет о том, что полностью уехать и увезти животных надо в трехдневный срок, что Ишина считает технически невыполнимым. Во-вторых, руководство госпредприятия требует выплатить почти 67 миллионов рублей: 58,3 миллиона — в счет возмещения эксплуатационных расходов и еще 8,5 — счет за проживание итальянских артистов в общежитии цирка. Хотя, судя по тексту имеющегося у «Фонтанки» допсоглашения о приостановке действия контракта, жить итальянцы должны были в общежитии бесплатно. Необходимость платить Росгосцирк обосновывает тем, что договор расторгается на дискредитирующих прокатчика основаниях — из-за существенных нарушений договора. Эти нарушения были найдены в ходе проверки, проведенной комиссией Росгосцирка в начале августа.



Доверяй, но перепроверяй

По стечению обстоятельств хронологически после августовской из цирка ушел руководитель ветеринарной службы Владимир Ибрагимов. По соглашению сторон, но как он сам говорит, в разгар коронавируса лишаться работы ему не очень хотелось. «Тот акт, который мы по итогам проверки написали, его сочли недостаточно серьезным», — вспоминает цирковой ветеринар и говорит, ему намекали, что его увольнение прямо связано с этой несерьезностью. При нем слоны и другие звери, говорит он, «были нормальные», что и отражено в написанном им акте.

Летом «Фонтанка» также побывала в закрытом для зрителе цирке, снимала и их самих, и условия их содержания. Не обладая познаниями в области болезней животных можем лишь констатировать: в обывательском смысле они действительно, как и сказал Владимир Ибрагимов, были «нормальными».



Однако затем вместо Ибрагимова приехал другой ветврач — из сочинского цирка — и он дал более «серьезное» заключение, которое в интервью «Фонтанке» Казбек Боллоев назвал «нехорошим». Именно оно и стало поводом говорить о том, что животные Togni больны.

Уже сейчас, в середине октября, «Фонтанке» вновь удалось взглянуть на зверей в Цирке на Фонтанке, и редакция должна констатировать: каких-то изменений в их состоянии незаметно. Все они точно так же репетируют и особо больными не кажутся.



«Фонтанка.ру»

Далее — уже в сентябре — последовала прокурорская проверка. Марина Ишина обращает внимание — прокуратура пришла в цирк не сама по себе. Инициатором стало руководство цирка: обращение с просьбой о проверке пришло к прокурорам от имени начальника одного из отделов Росгосцирка. Прокуратура также нашла ряд недочетов, но Илья Ляхов уверяет: все они несерьезные и уже были исправлены представителями «Циркуса».

Тем не менее, именно нарушения, найденные этими двумя проверками легли в основу письма Росгосцирка об одностороннем расторжении контракта.

Марина Ишина говорит, что Казбек Боллоев «немного лукавит», утверждая в своем интервью, что ее компания так ничего и не ответила на уведомление о расторжении договора, посланном Росгосцирком. «У нас нет никаких юридических отношений с Казбеком Боллоевым, — только с Росгосцирком, от имени которого мы и получили это уведомление. И уже на следующий день после получения официально ответили на него», — объясняет Марина Ишина.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Запасной вариант

В качестве жеста доброй воли Росгосцирк предложил переместить итальянцев с их животными на площадку цирка в Автово до тех пор, пока они не подберут себе более подходящие условия. Но тут и Марина Ишина, и даже Татьяна Бушкова единодушно возмущаются: в Автово ведь неотапливаемые помещения, а у Togni — теплолюбивые животные, которые просто-напросто замерзнут.

Казбек Боллоев заверяет, что предложил Автово не просто так, а потому что точно знает: при должной подготовке, которая уже началась, слонам и крокодилам вполне можно устроить комфортные условия там даже зимой.

Кроме того — и об этом ранее не говорилось, еще одно предложение итальянцам — переместиться в сочинский цирк, рассказал Казбек Боллоев. Правда, деталей такого плана пока нет. Почему, раз цирк в Сочи пустует, не запустить новую программу Росгосцирка именно там, тоже есть ответ. «Мы хотим, чтобы все премьерные показы проходили именно в Петербурге», — объясняет Боллоев.

В любом случае, не дожидаясь истечения трехдневного ультиматума, Марина Ишина уже написала в Росгосцирк письмо с отказом покидать помещения на Фонтанке, назвав выдвинутые условия «незаконными и не подлежащими исполнению». А значит, когда теперь петербуржцы смогут вновь сходить в цирк, чтобы увидеть хоть какое-то представление, сказать наверняка невозможно.

Кстати, петербургский Цирк на Фонтанке — не единственный, кто не работает, несмотря на отсутствие коронавирусных запретов. Сейчас все площадки Росгосцирка закрыты для посетителей. Официального объяснения этому нет, а Татьяна Бушкова говорит, что это следствие нерасторопности руководства госпредприятия в период выхода из карантинов. К примеру, в Москве работает сразу два цирка — братьев Запашных и Цирк на Цветном бульваре. Но оба они не входят с структуру Росгосцирка, и перипетии его реформы их не касаются.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»