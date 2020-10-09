Цирк Чинизелли расторг контракт с прокатчиком и расстается с десятками зверей. Итальянские дрессировщики против. За конфликтом видна новая программа нового директора.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Прокуратура Петербурга недавно вынесла предостережение директору Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Казбеку Боллоеву. Как узнала «Фонтанка», надзор увидел нарушения техники безопасности при работе с экзотическими зверями, а содержание самих животных указал привести в цивилизованные нормы. «Быстро устранить это невозможно», — вздохнул Боллоев в телефонном разговоре. И согласился поподробнее: «Я к вам сам зайду в редакцию, заодно и познакомимся».

На фото Казбек Боллоев



— Прокурорская бумага пришла нашему прокатчику «Циркус Интертеймент» 25 сентября. Там указаны нарушения техники безопасности при работе с хищниками, нарушения правил содержания прокатчиком животных. Это действительно так. У итальянцев же нет лицензий, а Цирк на Фонтанке просто не вмещает всех 26 их зверей. Условия как в коммуналке, — подтвердил директор цирка нашу информацию.



— И вы приняли резкое решение?

— Мне же предостережение вынесли. А если завтра хищник кого-нибудь покалечит или убьет, вы же первые напишете такое, что моя репутация не будет стоить и использованного трамвайного билета. Я выслал прокатчику уведомление на расторжение контракта в одностороннем порядке. Но я же зверей на улицу не выгоню, временно переместим их в филиал в Автово.

Российский прокатчик «Циркус Интертеймент Компани» нанял известную итальянскую семью потомственных дрессировщиков после того, как в Европе запретили выступать с животными. Гастроли начались в феврале, планировалось 100 представлений, прошло около 20, эпидемия остановила выступления в марте. С этого времени труппа и звери живут в цирке. В мае Росгосцирк назначил нового директора — Казбека Боллоева.

— И что «Циркус» ответил Цирку?

— Позавчера, 7 октября, получил и официально ничего не ответил.

— А на словах?

— Честно? Послал.

— Ну не буквально же послал?

— Представитель отказался получать расторжение. Не отреагировал. А я только что встречался с руководителем труппы — известным всем дрессировщиком Давио. Он заявил, что будет делать то, что ему скажет прокатчик, и съезжать не собирается.



— Как технически это будет выглядеть — «не собирается»? Драться же с вами он не будет.

— Не будет. Но звери без команды его дрессировщиков из клетки и шага не сделают, — предвидит мой собеседник и вдруг пересчитывает: — Два слона, шесть тигров, крокодил, питоны, клубок змей, кенгуру, бизон, три верблюда, пони, конь белый, страус — два. (Было такое впечатление, что Боллоев мысленно сжимает голову ладонями.)

— Ничего себе тупик. Что будете делать?

— По правилам мы должны обратиться в суд. И это арбитражный суд, небыстрый. Вынужден коснуться стоимости содержания нашего филиала: 12 миллионов рублей ежемесячно. Это куча вопросов ветеринарного обслуживания, обеспечения технологического процесса, эксплуатации здания — электроэнергия и так далее, плюс уборщики, персонал. Из этого складывается. С начала пандемии у нас минус 72 миллиона. Это без октября. Я должностное лицо и не могу себе позволить судиться еще полгода, то есть оставить Петербург без представлений, потеряв еще 72 миллиона. Я постараюсь убедить уважаемых европейских артистов, что прокатчик вселяет им ложную уверенность, не информируя о реальном положении дел. Должен заметить, что все это время простоя мы относились к ним очень-очень. Но доброта — не слабость. Меня что, толкают в органы обращаться?



— Вряд ли тигры и крокодил послушаются участкового.

— А как вам уголовное дело по жестокому обращению с животными с перспективой обращения животных в пользу государства, где им будет уютнее? Например, сегодня так называемый террариум, в котором живет их крокодил, — это фактически старый холодильник, лежащий на боку. В контейнере.



— Не разозлитесь, если скажу, что в холодильниках вы и вправду должны разбираться?

Боллоев на секунду задумался и, как ни странно, ответил мягко: — А… вы про то, что я окончил Университет низкотемпературных и пищевых технологий (в городском фольклоре — «Холодильник». — Прим. ред.). Так у меня еще два диплома есть. Ладно… Продолжим — у их красивого коня доброкачественная опухоль, у меня на руках нехорошее заключение ветеринара Росгосцирка по другим животным. Могу еще продолжить, не хочу. Да и не хотел об этом публично.

— Тогда на что будут смотреть дети в ближайшем будущем?

— Всё в порядке. Мы для них и работаем. Будут смотреть на новую программу Росгосцирка. Она по мотивам рассказа «Девочка и слон». Здесь, на Фонтанке, и будет премьерный показ.



— Когда?

— В течение трех недель после того, как они съедут. К концу октября планировали, но немного оттягиваем. Программа собиралась и шлифовалась в Сочи. Конечно, у нас в цирке артистам надо еще репетировать. Это отдельный разговор, но, например, воздушные гимнасты рассчитывают все до миллиметра и должны обязательно привыкнуть к новой арене.

— Есть такой жанр: «Что скажут на улице?». Кто-нибудь скажет: «Выгнал итальянцев, чтобы запустить своих». — Нет. Контракт с прокатчиком истек еще в первых числах сентября. Это раз. Я поставлен Росгосцирком, чтобы соблюдать интересы федеральной казенной компании и цирковой отрасли в целом, что еще важнее. Это два. Одна из моих задач — работа штатного персонала и доход компании. Сторонним прокатчикам мы, разумеется, тоже открыты. Но еще раз о деньгах. Между Росгосцирком и «Циркусом Интертеймент» договор проката был следующий: 70 процентов им, 30 — нам. При общей прогнозируемой валовой выручке в 300 миллионов, Росгосцирк гарантированно получал менее трети — 86 миллионов. Это я так, на всякий случай.



— Вам хоть раз журналисты задавали вопрос: «Зачем вам эти хлопоты?». В смысле, что вы из семьи сверхуспешного бизнесмена и мецената Теймураза Боллоева, в семейном бизнесе с 2005 года, с 2015 года развили свою сеть общепита. Вам 38 лет! Могу дальше развить мысль. — Не надо. Вот вы даете — какое это имеет отношение к теме? Но раз уж встретились… Решил попробовать себя в новой сфере. Это отдельный разговор, интересный, но не сейчас. Сейчас у меня переезд, у меня вот-вот новогодняя ёлка.

Разговаривал Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

