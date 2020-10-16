«Фонтанка» собрала два десятка вариантов, как провести выходные в городе или же не выходя из дома с семьёй, друзьями или в одиночестве

Фото: предоставлено организаторами фестиваля негосударственных театров Петербурга

На этих выходных у петербуржцев есть возможность проверить грамотность, зайти на «Интеллигентную барахолку», посмотреть фестивальное кино и поговорить с психологами в формате «без пиджаков».

Актуальное

Космический «Тотальный диктант» «живьём» и онлайн

17 октября, 14.00, 6+

Ежегодная акция проверки грамотности «Тотальный диктант» уже в субботу пройдёт на сотне площадок Петербурга. В Главном штабе Эрмитажа отрывок про космос зачитает автор текста этого года Андрей Геласимов. Из-за коронавирусных ограничений написать диктант «живьем» сможет меньшее количество человек, однако желающие могут присоединиться к процессу не выходя из дома и слушать диктаторов онлайн. Помимо прочего в программе акции в этом году — лекции филологов о феминитивах и литературных процессах, встреча с космонавтом Олегом Артемьевым и даже спектакль.



Фото: «Тотальный диктант» / vk.com

Разговоры о танцах от Дианы Вишневой

16 — 18 октября, 16+

Фестиваль Context балерины Дианы Вишневой в этом году покоряет сеть. Помимо классов для танцовщиков, в программе — лекции, которые могут заинтересовать и не профи. Уже 16 октября в 18.00 продюсеры театральных фестивалей из России и Франции встретятся в прямом эфире, чтобы поговорить о том, как изменилась сфера в эпоху запрета на массовые мероприятия из-за пандемии, а 18 октября желающим объяснят, как снять особенный клип для социальных сетей и выделить его из сотен других. Детали можно узнать на сайте.



Фото: скриншот с официального сайта фестиваля «Контекст»

Виртуальный концерт «Мумий Тролля»: Дорн, Монеточка, «Не`Мой фронт»

16 октября, 22.00, 18+

Вечером в пятницу в сети пройдёт виртуальный концерт-презентация трибьюта к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль» «Карнавала.Нет XX Лет». Вариации 16 песен исполнят сами участники бэнда, а вместе с ними Иван Дорн, Монеточка, Kate NV, «Созвездия Отрезок», «Не`Мой фронт» и другие музыканты и коллективы. Зрителей ждут на специальном сайте.



Отдохнуть и повеселиться

Дни музыки в «Музее звука»

17 — 25 октября, 16+

Арт-центр «Пушкинская-10» и «Музей звука» в нём станут базой для второго Международного аудиовизуального фестиваля EPICENTROOM 2020, участники которого будут играть на инструментах и устраивать перформансы. В 20.30 17 октября Николай Рубанов, Роман Столяр и Александр Рагазанов встретятся, чтобы вместе исполнить музыку на духовых, рояле и ударных. Музыканты из США и Латвии 18 октября дадут большой концерт и поэкспериментируют с электроникой. В день открытия вход свободный. Подробности — на сайте.



Фото: скриншот с официального сайта фестиваля

Ботанический показывает нарисованные цветы

16 — 22 октября, 6+

В Ботаническом саду настала «Пора любования». На выставке с таким названием сотрудники собрали 80 работ отечественных и зарубежных авторов с изображениями растений. Картины выставили в павильоне «Зелёный домик». Экспозиция работает с 11.00 до 18.00 часов.



Сны и память переплетаются на выставке

16 октября — 15 ноября, 12+

Ну а «Севкабель Порт» показывает творческий проект молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда «Твоё сознание не знает границ». Их картины на темы сновидений и памяти в минувшем сентябре выставлялись в пространстве «Винзавод» в Москве. Оба мастера используют не только краску, но видеоэлементы, снимки, делают коллажи. Вход платный.



«Морзе» принимает барахолку

16 — 17 октября, 16+

Клуб-фестиваль «Морзе» все выходные принимает у себя «Интеллигентную барахолку». Современные дизайнеры выставят одежду и аксессуары, коллекционеры принесут винтажные мелочи, а для посетителей устроят мастер-классы по аромапрактикам и созданию свечей из вощины. Вход свободный.

Особняк примет экскурсантов

17 октября, 12.00, 12+

В особняке Мясникова в начале октября открылось новое пространство, где будут проходить лекции и музыкальные вечера. Пройтись по зданию в стиле необарокко, появившееся на площади Восстания в 1859 году, на этих выходных приглашают с тематической экскурсией. Участникам расскажут об истории дома и его владельцах.



На экране

Фестиваль еврейского кино перемещается по площадкам

16 — 17 октября, 18+

В Петербурге сразу на нескольких площадках проходит еврейский кинофестиваль. 16 октября в 15.30 в «Англетере» представят картину об Антоне Чехове и Исааке Левитане «Двойной портрет в интерьере эпохи», а на следующий в Доме кино в 19.00 — картину «Неортодокс» режиссёра Элирана Малка. Детали — на сайте.



Beat Weekend показывает модников и букинистов

15 — 18 октября, 18+

В это время «Аврора» принимает гостей ежегодного фестиваля Beat Weekend. Программа крайне обширна. В пятницу в 19.30 на большом экране — картина «Любовь моя, Colette» о парижском модном магазине, в 18.30 в субботу — лента о букинистах из Нью-Йорка «Книготорговцы». В расписании есть картины и на тему стрит-арта.



Фото: предоставлено организаторами

Новое на сцене

Детские сказки оживают в шатре

17 — 18 октября, 0+

В общественном пространстве «Никольские ряды» в этот уик-энд пройдёт первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. Коллективы «За Черной речкой», «Кукольный формат», Karlsson Haus, «Особняк», Театральная лаборатория Яны Туминой представят детские сказки от «Аленького цветочка» до «Золушки» и «Мухи-цокотухи». Задействуют не только шатёр, но и двор: в постановке «Луна» (0+) театра Vokrug на гигантском полотне появятся корабли, небесные тела, акула и даже космонавт.



Фото: предоставлено организаторами

«Любовь к трём апельсинам» обновляют на сцене

17 октября, 19.00, 16+



Новую версию «Любви к трём апельсинам» в воскресенье представляют в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Спектакль режиссёра Ильи Архипова «Три апельсина. Карнавал» создан по мотивам трагикомической сказки Карло Гоцци.



Фото: скриншот с официального сайта театра

В «Трёх» расскажут о времени

16 октября, 19.30 и 18 октября, 19.00, 18+

Театр Поколений выпускает премьеру по Чехову. Спектакль «Три» режиссера Максима Карнаухова и драматурга Элины Петровой предложит зрителю услышать, что говорят чеховские «Три сестры» о счастье и истории страны.

«Балтийский дом» принимает с билетами и без

17 октября, 16+, 19.00 и 20.00

Фестиваль «Балтийский дом» продолжается в Петербурге. На сцене Молодёжного театра на Фонтанке 17 октября пройдёт спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» (16+) по одноимённой пьесе Людмилы Разумовской о старшеклассниках, которые пробрались в квартиру своей учительницы, чтобы подменить экзаменационные работы. Зрителей в зале ждут к 19.00. В этот же день в 20.00 горожане могут бесплатно, по регистрации, попасть на постановку «Орхидеи» (18+) актера и режиссера Пиппо Дельбоно на малой сцене «Балтийского дома». Единственная тонкость — это будет запись спектакля, которую покажут на экране.



Фото: скриншот из официальной группы «Балтийского дома» / vk.com

Мультконцерт захватит Филармонию

18 октября, 12.00, 0+

Музыку из советских мультфильмов и классических лент «Диснея» в Государственной филармонии для детей и юношества играют музыканты под управлением Михаила Голикова в государственной филармонии Петербурга для детей и юношества. Мультконцерт под названием «Вместе весело шагать» стартует ровно в полдень.

Узнать новое

Постирония и музыка встретятся на вечере Настасьи Хрущёвой

18 октября, 12.00, 16+

В библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» композитор, пианистка и трижды номинант премии «Золотая маска» Настасья Хрущёва проведёт творческую встречу и поговорит с пришедшими о «метамодернизме в музыке». Объяснит, что такое постирония и как она проявляется. Количество мест ограничено, нужно пройти регистрацию.

Винил стал экспонатом в Маяковке

16 — 23 октября, 12+

В центре по искусству и музыке библиотеки имени Маяковского выставили редкие виниловые пластинки. До 23 октября желающим предлагают узнать об их истории, порассматривать обложки и послушать про фонографы. Детали есть на сайте.

Быков обратится к вампирам

17 октября, 13.00, 12+

В лектории «Прямая речь» Дмитрий Быков в этот уик-энд говорит о вампирах. Особое внимание готовится уделить вопросу «почему тема сосания крови сегодня главная и почему по сути дела мы ничем другим не занимаемся». В выступлении затронет историю трансформации образа графа Дракулы и появление его в современных фильмах и книгах. Старт онлайн-лекции назначен на 13.00. Детали — по ссылке.



Фото: pixabay.com

Психологи и горожане встретятся «без пиджаков»

16 — 17 октября, 18+

Пообщаться с психологами, задать им интересующие вопросы и послушать лекции, например, про любовную зависимость, контроль эмоций, проблемы с самооценкой или конфликты с детьми получится на двухдневной конференции «Без пиджаков». В программе — почти три десятка спикеров. Всё будет проходить онлайн, чтобы получить ссылку на трансляцию, нужна регистрация.

«Архэ» свяжет с Москвой и погрузит в основы генетики

16 октября, 19.30, 16+

Научно-просветительский центр «Архэ» запускает новый курс на тему генетики. Читать лекции доцент кафедры генетики биологического факультета МГУ Андрей Синюшин будет в столице, но организаторы проведут онлайн-трансляции. Всего встреч 10, они запланированы каждую пятницу.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

