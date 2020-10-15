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15.10.2020 19:03
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Большой Брат следит за тем, как ты завариваешь лапшу. В поездах дальнего следования появятся камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения появятся в вагонах и тамбурах всех пассажирских поездов дальнего следования. Установить устройства обязало перевозчиков Правительство РФ, постановление 15 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе речь идёт об утверждении требований по обеспечению безопасности. Он затрагивает в том числе железнодорожные транспортные средства — пассажирские и перевозящие грузы повышенной опасности. Основным перевозчиком пассажиров в дальнем следовании в России является холдинг РЖД, в том числе дочерняя компания — ФПК.

«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании, дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом… настоящего документа, обязаны: оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях», — говорится в одном из пунктов документа.

Помимо этого, камеры должны быть установлены в кабине состава и на пути прохода в неё. Видео должно храниться не менее 30 суток.

Минтрансу поручено до 15 октября 2021 года доложить о результатах анализа практики применения данного постановления. Документ действует в течение шести лет со дня вступления в силу.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Теперь пожалуй не пообнимаешь с продолжением любимую на тот момент девушку на нижней полке плацкартного вагона как это было 20 лет назад .
Чёрт Опасный
Ого баблишка-то!
Rambovski
Интересно, а туалет в вагоне- это техническое помещение?
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