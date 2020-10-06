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06.10.2020 18:12
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Врач расскажет о «фуфломицинах» в домашней аптечке

Псевдолекарствами их уже не называют — придумали уничижительное от слова «фуфло». В перечень «фуфломицинов» боязно заглядывать: что-то из этого «добра» широко рекламируется по ТВ и наверняка найдется в нашей аптечке. 9 октября в библиотеке «Охта-8» врач и популяризатор Никита Жуков подскажет, что можно выбросить. 14+

Фото: pixabay.com

Никита Жуков — врач-невролог, на лекции порой приходит в футболке с надписью «Доказательная медицина или смерть». Написал книгу «Модицина» о современной медицине и опровержении распространенных заблуждений. Порталы Encyclopatia и ebmd.ru — тоже его рук дело. В «Энциклопатии», к примеру, он опубликовал «расстрельный список препаратов», которые не подтвердили своей эффективности. Ужасаться не нужно, Никита полагает, что они всего лишь бесполезны, а вредны скорее для вашего кошелька. А ebmd.ru — наоборот, «про хорошее»: это собрание врачей, которые придерживаются принципов доказательной медицины.

Разберемся с помощью Жукова с нашими домашними аптечками: что можно спокойно выбросить, на чем сэкономить и чем заменить, а что иметь необходимо. Эта лекция — часть образовательного проекта «Самый скучный вечер», входит в программу городского фестиваля «Книжный Маяк». Можно прийти в саму библиотеку (Большеохтинский, 8, но тогда не забудьте маску), можно смотреть онлайн в группе библиотеки в «ВКонтакте». Регистрация. Встречаемся 9 октября в 18.00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com

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