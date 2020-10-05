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05.10.2020 14:23
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Давид Адамия назначен вице-президентом ОСК

Бывший руководитель аппарата губернатора Петербурга Давид Адамия назначен вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации. Информацию «Фонтанке» 5 октября подтвердил советник председателя совета директоров ОСК Андрей Кибитов.

«Да, назначен вице-президентом ОСК по гражданскому судостроению с 1 октября», — сказал Кибитов.

Напомним, совет директоров компании в конце 2018 года возглавил Георгий Полтавченко, в октябре того же года покинувший пост губернатора Петербурга. Вскоре после его отставки из Смольного ушел и Адамия, который возглавлял аппарат с 2012 по 2018 год. Также в ОСК перешел работать бывший пресс-секретарь губернатора — Андрей Кибитов.

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Комментарии (1)

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И что теперь? Они будут корабли флоту в срок сдавать? Не смешите...
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