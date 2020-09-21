«Тучков буян» или «Зарядье» для грустных

Победивший проект на парк «Тучков буян» взял все худшее от московского «Зарядья», но это повод не отчаиваться, а исправлять ошибки, пока не поздно.

Начать разговор про победителя парка «Тучков буян» нужно, к сожалению, не с содержательной части проекта. Победа «Студии 44» была неоднократно предсказана, в том числе и вашей покорной слугой. Архитекторы из других городов шутят, что, мол, сколько ни устраивай конкурс в Петербурге, его все равно выиграет офис Никиты Явейна.

Относительно конкурсов можно и поспорить, но количество проектов, полностью или частично финансируемых за государственный счет, в которых проектировщиком выступает «Студия 44», в Петербурге, действительно, велико. Сдержанно симпатичный с фасадов, но фантастически неудобно и непонятно организованный Ладожский вокзал; реконструкция Главного штаба; школа и детский театр Бориса Эйфмана; Академия танца Бориса Эйфмана; реконструкция Кадетского корпуса для нужд университета; последняя известная версия проекта ревитализации Апраксина двора; архитектурно-градостроительное решение ИТМО «Хайпарк». Конкурс на Музей блокады тоже выиграла «Студия 44», но его в итоге благоразумно решили не строить. Все это стратегически важные для города объекты.



Трудно поверить, что все они могли оказаться в руках одного бюро из профессиональных соображений. В Париже, скажем, несколько заметных культурных объектов построил Жан Нувель, но Нувель — суперзвезда, которой кроме Парижа рады еще в десятках других столиц. «Студия 44» же — не хватающий звезд с неба офис среднего уровня, не построивший ни одного объекта, который получил бы безусловное признание в архитектурном сообществе. Словом, мы имеем дело с модной нынче статистической аномалией. Если раз от раза вести важные стройки зовут одного и того же архитектора, то что-то не так с механизмом выбора, что равно вредно и для города, и для профессиональной среды.

Что до «Тучкова буяна», то можно и без труда представить себе международный конкурс, который в качестве архитектора выиграет «Студия 44» (ландшафтом занимался офис West 8 из Нидерландов). Но стоит ли такой конкурс того, чтобы его проводить за 90 миллионов рублей?

Главная проблема с «Тучковым буяном» осталось той же, что и на самом раннем этапе обсуждений. Нет никакой определенности с жанром парка. Победившая в конкурсе концепция — это и не мировая достопримечательность, которая привлекала бы туристов, и не тихий петербургский парк для прогулок, и не анклав для отдыха местных жителей. Авторы попытались так или иначе реализовать все три намерения, но, как известно, жадный будет бедным, и не получилось ничего из перечисленного. Что, конечно, невероятно обидно. «Тучков буян» — одна из самых интересных локаций и на Петроградской стороне, и в Петербурге, и в современной Европе.



Главное решение парка — несколько холмов, под которыми устроены подземные сооружения, — прямо отсылает к московскому «Зарядью». «Тучков буян» взял из последнего все, что кажется в нем скорее неудачным: ограниченность прогулочных маршрутов, связанную в том числе с холмистым рельефом, функциональную перегруженность, дизайнерскую эклектичность. В «Зарядье» Diller Scoffidio + Renfro все это скомпенсировано отрывочностью видов березок на фоне Кремля и специфической американской эффектностью архитектуры — мол, да, визуально все довольно разнородно, но это потому, что все в изобилии, льется через край. Такая беспардонная по петербургским меркам лихость как раз и делает московский парк популярным, знаковым местом.

В проекте «Тучкова буяна» эклектичность помножена на попытки остаться сдержанным и даже консервативным, и поэтому выглядит глупо. В одном месте архитекторы пытаются стилизовать пейзаж старого Ленинграда — булыжные мостовые, фигурные фонари, низкие оградки вдоль газонов. Здания оранжерей, наоборот, сделаны с голландской игривой простотой. Деревянные «парк мачт» и мосты между холмами представляют собой нарочито грубоватый дизайн из дерева, который хорошо смотрелся бы в пригородном веревочном парке. Уступы холмов сделаны почти безошибочно в духе модернистских 1970-х, с их гигантоманией и любовью к упорядочиванию сложных форм. По отдельности какие-то из этих подходов и могли бы быть здесь уместны, но собранные вместе на десяти гектарах производят впечатление вполне шизофреническое.



То же и с наполнением парка. В помещениях под холмами обещают павильон «Грот» с залом карельской геологии, что бы это ни значило. Сами холмы — попытка имитировать северный лесной пейзаж, хотя посетители, совсем не как в лесу, будут гулять по нескольким каменным дорожкам. Ближе к Биржевому мосту запланирован типичный петербургский парк со скамейками, дальше — гранитный спуск к Неве с амфитеатром и плавучей сценой, за ней детская площадка, за ней лабиринт и сад камней. Объяснимыми кажутся разве что спортивная площадка и скейтпарк вокруг «Юбилейного».

Подобное разнообразие может быть великим достоинством, когда оно подчинено логике — стилистической, концептуальной, связанной с потребностями людей, — но здесь она не видна, все вместе кажется случайным набором форматов, каждый из которых сам по себе показался авторам чем-то ценным. Если есть у проекта с необъяснимым и потому пошлым названием «Романтика полных парусов» некое объединяющее начало, так это изобилие гранита, от современного использования которого в Петербурге давно порядком подустали, кажется, все.



Вышесказанное не означает, что «Тучков буян» у «Студии 44» и West 8 вышел из рук вон плохим — но, вне всякого сомнения, он вышел недостойным того места, которое собирается занять. Застройка исчерпывает драгоценный и невосстановимый ресурс свободного пространства, и стоит подумать о том, даст ли проект Петербургу больше, чем отнимет у него.

Тем более что на стадии реализации проект может еще пострадать. Вся затея с искусственным рельефом оправдывается тем, что с возвышенности откроются свежие виды на город, но можно посмотреть на нее и с другой стороны. Подземные пространства сейчас представлены одноэтажными, об их наполнении сказано довольно туманно, но в процессе доработки полезных площадей может стать больше, и они могут стать коммерческими. В конце концов, холмы с некоторой точки зрения — это прямая отсылка к стеклянным колпакам с торгово-развлекательным центром под ними, которые мы видели на самых первых эскизах парка. Потом, парк с такой сложной конфигурацией ландшафтов, наземных и подземных пространств, явно не уложится в заявленную сумму в пять-шесть миллиардов рублей. «Зарядье» стоило примерно в два с половиной раза дороже.



У города остается в сложившейся ситуации две хорошие стратегии поведения. Первая — брать в реализацию проект, занявший второе место, благо дело, он лучше победителя. Herzog & de Meron представили эстетически отточенную концепцию с производящими естественное впечатлениями ландшафтами, без лишних нагромождений и, в конце концов, точно передающую представления об идеальном Петербурге — сдержанном, тщательном продуманном и слегка нарочито небрежном.

Другая возможность заключается в том, чтобы, честно сославшись на экономические трудности, взять вынужденную паузу. И воспользоваться ей для того, чтобы разрешить институциональные проблемы в архитектуре и градостроительстве внутри Петербурга. Результат конкурса на «Тучков буян» в очередной раз доказал, что сделать это совершенно необходимо.

Мария Элькина

