Найденное на Ново-Александровской тело девушки стало уголовным делом об убийстве. В больнице с ножевыми мужчина, в компании которого она выпивала

Погибшей после падения с высоты в Невском районе Петербурга девушкой оказалась приезжая из Воркуты. В квартиру к трем молодым людям она попала после интимной переписки в соцсети.



Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, картину событий ночи 19-го числа частично восстановил один из присутствовавших в квартире молодых людей, который в настоящее время находится в больнице с ножевыми ранениями. По его словам, погибшую он и двое его друзей позвали в гости на Ново-Александровскую, 14А, найдя ее страницу «ВКонтакте». Девушку пригласили, подразумевая интим. Ночь прошла, как и планировалось, компания не брезговала алкоголем. Молодые люди заснули, через некоторое время 31-летний Павел очнулся от того, что девушка втыкала в него нож. Он выбежал из квартиры, это было уже около восьми утра, а когда вернулся, увидел табурет у окна. В это время соседи услышали хлопок, а выглянув, увидели на асфальте обнаженное тело. Как сообщалось ранее, погибшая пролежала под окнами весь день, ее не прикрыли и не оцепили место происшествия.

