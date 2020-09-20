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20.09.2020 11:04
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Найденное на Ново-Александровской тело девушки стало уголовным делом об убийстве. В больнице с ножевыми мужчина, в компании которого она выпивала

Погибшей после падения с высоты в Невском районе Петербурга девушкой оказалась приезжая из Воркуты. В квартиру к трем молодым людям она попала после интимной переписки в соцсети.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, картину событий ночи 19-го числа частично восстановил один из присутствовавших в квартире молодых людей, который в настоящее время находится в больнице с ножевыми ранениями. По его словам, погибшую он и двое его друзей позвали в гости на Ново-Александровскую, 14А, найдя ее страницу «ВКонтакте». Девушку пригласили, подразумевая интим. Ночь прошла, как и планировалось, компания не брезговала алкоголем. Молодые люди заснули, через некоторое время 31-летний Павел очнулся от того, что девушка втыкала в него нож. Он выбежал из квартиры, это было уже около восьми утра, а когда вернулся, увидел табурет у окна. В это время соседи услышали хлопок, а выглянув, увидели на асфальте обнаженное тело. Как сообщалось ранее, погибшая пролежала под окнами весь день, ее не прикрыли и не оцепили место происшествия.

Следователем Невского района возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раненого увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Хозяин квартиры проснулся только, когда приехала полиция. Погибшей оказалась 22-летняя уроженка Воркуты. На своих страницах в соцсетях она выкладывала полуобнаженные фото.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

_Igor_
Выходные удались.
Vurgagain
Мне почему то видится так
Не дала. Разозлился, начал грубо домогаться. В результате выкинул в окно.
Поставил табуретку - типа, это она сама. Еще и ножиком себя потыкал. Для достоверности.
Смелый боец. Киношек насмотрелся.
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