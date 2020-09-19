В России и на Украине прошли акции памяти Тесака. На следующей неделе тело националиста привезут в Москву
Акции памяти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», тело которого было найдено в СИЗО Челябинска, прошли в нескольких городах России и на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведут близкие неонациста.
Возложение цветов прошло 19 сентября возле дома на улице Говорова в Москве, где жил Марцинкевич. Вспомнили Тесака также у Бабушкинского районного суда, где был вынесен приговор, у здания ФСИН России и ФСБ. У последнего, как сообщает ОВД-Инфо, были задержаны несколько человек. Небольшие акции состоялись в Перми у памятника жертвам политических репрессий и в Киеве.
Близкие Максима Марцинкевича сообщили, что в субботу власти связались с его отцом и сообщили, где в данный момент находится тело. Во вторник они с адвокатом собираются ехать в Челябинск, чтобы оттуда транспортировать тело в Москву для захоронения.
Тело Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Адвокаты указали на ряд нестыковок в заявлении СК о серьезных мотивах неонациста покончить собой. Представитель Следкома Светлана Петренко рассказала, что незадолго до своей смерти Тесак якобы сознался в убийствах, совершённых в середине нулевых и даже рассказал, где закопаны тела.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.