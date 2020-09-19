В России и на Украине прошли акции памяти Тесака. На следующей неделе тело националиста привезут в Москву

Акции памяти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», тело которого было найдено в СИЗО Челябинска, прошли в нескольких городах России и на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведут близкие неонациста.



Возложение цветов прошло 19 сентября возле дома на улице Говорова в Москве, где жил Марцинкевич. Вспомнили Тесака также у Бабушкинского районного суда, где был вынесен приговор, у здания ФСИН России и ФСБ. У последнего, как сообщает ОВД-Инфо, были задержаны несколько человек. Небольшие акции состоялись в Перми у памятника жертвам политических репрессий и в Киеве.

