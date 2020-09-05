В затопленном бункере нашли нечто, что может быть Янтарной комнатой

Потерянная Янтарная комната может находиться в бункер-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, на затопленном этаже, заявил историк Сергей Трифонов.
Как рассказал Трифонов 5 сентября телеканалу «Звезда», бункер был построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов британской авиации. Открытые в виде музея помещения в Калининграде находятся на глубине семи метров под землей, а под ними скрывается еще один затопленный этаж.
Трифонов в течение нескольких лет изучал подвал, делая отверстия в стенах и пропуская через них зонд с видеокамерой на конце. Как оказалось, рядом с открытыми комнатами соседствует еще одна, заполненная водой, в которой удалось разглядеть неопознанные ящики. При этом их размеры достаточно внушительные: два метра на метр, и в них и могут быть остатки комнаты. Он планирует поднять ящики и посмотреть, что там внутри.
Янтарную комнату уже неоднократно «находили». В последний раз год назад в Польше — за люком весом в центнер. Но когда его смогли открыть, то артефакта там не оказалось.
Янтарная комната была в XVIII веке создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и стала подарком Петру I. В оригинальной версии большой кабинет комнаты был выполнен из янтарных панелей, украшений и панно, а чуть позже под руководством Варфоломея Растрелли он был дополнен зеркальными пилястрами. После этого комнату несколько раз реконструировали. Во время войны её вывезли немецкие войска, после чего её следы затерялись. Содержимое планировали найти археологи, но все попытки были тщетны. В то же время воссозданная реставраторами Янтарная комната сейчас доступна в Екатерининском дворце в Пушкине.