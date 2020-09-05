В затопленном бункере нашли нечто, что может быть Янтарной комнатой

Потерянная Янтарная комната может находиться в бункер-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, на затопленном этаже, заявил историк Сергей Трифонов.

Как рассказал Трифонов 5 сентября телеканалу «Звезда», бункер был построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов британской авиации. Открытые в виде музея помещения в Калининграде находятся на глубине семи метров под землей, а под ними скрывается еще один затопленный этаж.

Трифонов в течение нескольких лет изучал подвал, делая отверстия в стенах и пропуская через них зонд с видеокамерой на конце. Как оказалось, рядом с открытыми комнатами соседствует еще одна, заполненная водой, в которой удалось разглядеть неопознанные ящики. При этом их размеры достаточно внушительные: два метра на метр, и в них и могут быть остатки комнаты. Он планирует поднять ящики и посмотреть, что там внутри.