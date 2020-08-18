Каршеринг пустит за руль выпускников петербургских автошкол
«Делимобиль» в тестовом режиме открывает в Петербурге возможность сесть за руль выпускникам автошкол. В Москве продолжают действовать ограничения на аренду автомобиля от 19 лет и 1 года стажа.
Петербургские водители смогут сесть за руль каршеринговой машины сразу после получения прав. Крупный оператор «Делимобиль» убрал ограничение по возрасту и стажу при аренде автомобиля во всех региональных городах где работает компания. Пока это нововведение тестовое.
Напомним, что сейчас ограничения по стажу среди петербургских каршерингов нет только у Rentme, а Яндекс.Драйв и YouDrive по-прежнему требуют двухлетний опыт. Кроме того, регистрацию можно пройти только с 21 года.
«Делимобиль» принял решение изменить эту ситуацию для клиентов только в регионах по нескольким причинам. Во-первых, в компании выяснили, что там основная аудитория каршеринга моложе, так что локальные игроки этого рынка уже снимают ограничения по возрасту. Это связано, в первую очередь, с тем, что у молодых водителей в регионах меньше возможности приобрести собственный автомобиль.
Во-вторых, статистика «Делимобиля» показывает, что в регионах на одну поездку на арендованном автомобиле приходится меньше аварий, чем в Москве, — отчасти из-за более спокойного трафика и меньших расстояний.
Интернет-ресурс «Трушеринг» недавно изучил водителей-новичков и поделился полученными результатами: «Наличие ценза по возрасту и стажу объясняется многими причинами. Это и безопасность участников дорожного движения, и минимизация финансовых рисков для компании, и условия страховых организаций. Но на первом месте все-таки безопасность. При этом спрос на каршеринг среди новичков определенно есть. Мы провели опрос среди читателей, и он показал, что почти 91% водителей со стажем до 1 года подавал заявки на регистрацию в каршеринге. Кроме того, 11,2% водителей, севших за руль сразу после получения прав, обрели возможность водить благодаря каршерингу или аренде. А из тех, кто начал водить через год и более после успешной сдачи экзамена, каршерингом или арендой сразу стали пользоваться 42,7%».
«Трушеринг» также приводит мнение Дмитрия Усанова из «Ренессанс Страхования», который полагает, что чем быстрее водитель начнет набирать реальный стаж вождения, тем более безопасным будет его навык.
В рамках исследования Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», предложил обязать новичков обозначать себя наклейкой, которую можно будет быстро применить и так же быстро снять на арендованном автомобиле. Он также считает, что новичкам должны быть доступны не все марки машин.
Глеб Виленский, член совета директоров группы содействия «Дельта», полагает, что перерыв между автошколой и началом практического вождения приводит к тому, что постепенно угасают базовые навыки водителя. А Вячеслав Максимычев, представитель автошколы «МИР» АНО ДПО «ОНМЦ», поделился семейным опытом: рассказал, что его сын через три дня после получения прав уже пользовался каршерингом, причем безаварийно.
Однако решение, принятое «Делимобилем», требовало тщательной оценки рисков. Компания выяснила, что в регионах у каршеринга ниже аварийность, но выше спрос, поскольку возможностей купить личный автомобиль меньше, чем в столице. Кроме того, сотрудники компании обращались за экспертной поддержкой к специалистам в области безопасности дорожного движения. Те считают, что чем больше перерыв, тем больше вероятность попасть в ДТП. Снизить же количество аварий на дорогах можно, если позволить неопытным водителям больше практиковаться и параллельно оценивать их риск-профиль, в том числе и с помощью телематики.
Кроме того, в «Делимобиле» отмечают, что для новичков будут действовать особые условия: тариф устанавливается выше, водитель будет проходить через систему скоринга. Если же он нарушит ПДД, и компания сочтет его угрозой на дорогах, то его исключат из базы «Делимобиля». Впрочем, такое правило действует для всех клиентов, вне зависимости от стажа или возраста.
Но и поддержки будет больше: в колл-центре выделят специальную линию для новичков, а автомобили снабдят дополнительными инструкциями и специальными карточками.
В компании рассказали, что «Делимобиль» активно развивается в регионах, расширяя зоны завершения парковок и увеличивая количество автомобилей. Совсем недавно в Петербург приехала новая партия автомобилей Kia Sportage.
Компания «Делимобиль» – важный участник дорожного движения и неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры городов. Свою миссия она видит так: способствовать улучшению дорожной ситуации, делать ее комфортной и помогать водителям лучше ориентироваться на дороге. Компания владеет методиками и алгоритмами контроля поведения водителей, воспитывая таким образом культуру безопасного вождения и повышая уровень ответственности человека за рулем. Бизнес-модель каршеринговой фирмы строится на алгоритмах, способствующих практике безопасного вождения, — это приводит к снижению аварийности и повышению эффективности бизнеса. Система оценки рисков и телематическое оборудование позволяют оперативно реагировать онлайн на манеру вождения. Кроме того, не каждый новичок сможет воспользоваться услугой, если не пройдет систему верификации и цифровой скоринг.
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