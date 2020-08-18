Каршеринг пустит за руль выпускников петербургских автошкол

«Делимобиль» в тестовом режиме открывает в Петербурге возможность сесть за руль выпускникам автошкол. В Москве продолжают действовать ограничения на аренду автомобиля от 19 лет и 1 года стажа.

Фото: «Делимобиль»

Петербургские водители смогут сесть за руль каршеринговой машины сразу после получения прав. Крупный оператор «Делимобиль» убрал ограничение по возрасту и стажу при аренде автомобиля во всех региональных городах где работает компания. Пока это нововведение тестовое.

Напомним, что сейчас ограничения по стажу среди петербургских каршерингов нет только у Rentme, а Яндекс.Драйв и YouDrive по-прежнему требуют двухлетний опыт. Кроме того, регистрацию можно пройти только с 21 года.

«Делимобиль» принял решение изменить эту ситуацию для клиентов только в регионах по нескольким причинам. Во-первых, в компании выяснили, что там основная аудитория каршеринга моложе, так что локальные игроки этого рынка уже снимают ограничения по возрасту. Это связано, в первую очередь, с тем, что у молодых водителей в регионах меньше возможности приобрести собственный автомобиль.



Во-вторых, статистика «Делимобиля» показывает, что в регионах на одну поездку на арендованном автомобиле приходится меньше аварий, чем в Москве, — отчасти из-за более спокойного трафика и меньших расстояний.

Интернет-ресурс «Трушеринг» недавно изучил водителей-новичков и поделился полученными результатами: «Наличие ценза по возрасту и стажу объясняется многими причинами. Это и безопасность участников дорожного движения, и минимизация финансовых рисков для компании, и условия страховых организаций. Но на первом месте все-таки безопасность. При этом спрос на каршеринг среди новичков определенно есть. Мы провели опрос среди читателей, и он показал, что почти 91% водителей со стажем до 1 года подавал заявки на регистрацию в каршеринге. Кроме того, 11,2% водителей, севших за руль сразу после получения прав, обрели возможность водить благодаря каршерингу или аренде. А из тех, кто начал водить через год и более после успешной сдачи экзамена, каршерингом или арендой сразу стали пользоваться 42,7%».



«Трушеринг» также приводит мнение Дмитрия Усанова из «Ренессанс Страхования», который полагает, что чем быстрее водитель начнет набирать реальный стаж вождения, тем более безопасным будет его навык.

В рамках исследования Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», предложил обязать новичков обозначать себя наклейкой, которую можно будет быстро применить и так же быстро снять на арендованном автомобиле. Он также считает, что новичкам должны быть доступны не все марки машин.



Фото: «Делимобиль»

Глеб Виленский, член совета директоров группы содействия «Дельта», полагает, что перерыв между автошколой и началом практического вождения приводит к тому, что постепенно угасают базовые навыки водителя. А Вячеслав Максимычев, представитель автошколы «МИР» АНО ДПО «ОНМЦ», поделился семейным опытом: рассказал, что его сын через три дня после получения прав уже пользовался каршерингом, причем безаварийно.

Однако решение, принятое «Делимобилем», требовало тщательной оценки рисков. Компания выяснила, что в регионах у каршеринга ниже аварийность, но выше спрос, поскольку возможностей купить личный автомобиль меньше, чем в столице. Кроме того, сотрудники компании обращались за экспертной поддержкой к специалистам в области безопасности дорожного движения. Те считают, что чем больше перерыв, тем больше вероятность попасть в ДТП. Снизить же количество аварий на дорогах можно, если позволить неопытным водителям больше практиковаться и параллельно оценивать их риск-профиль, в том числе и с помощью телематики.



Кроме того, в «Делимобиле» отмечают, что для новичков будут действовать особые условия: тариф устанавливается выше, водитель будет проходить через систему скоринга. Если же он нарушит ПДД, и компания сочтет его угрозой на дорогах, то его исключат из базы «Делимобиля». Впрочем, такое правило действует для всех клиентов, вне зависимости от стажа или возраста.

Но и поддержки будет больше: в колл-центре выделят специальную линию для новичков, а автомобили снабдят дополнительными инструкциями и специальными карточками.

В компании рассказали, что «Делимобиль» активно развивается в регионах, расширяя зоны завершения парковок и увеличивая количество автомобилей. Совсем недавно в Петербург приехала новая партия автомобилей Kia Sportage.

Компания «Делимобиль» – важный участник дорожного движения и неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры городов. Свою миссия она видит так: способствовать улучшению дорожной ситуации, делать ее комфортной и помогать водителям лучше ориентироваться на дороге. Компания владеет методиками и алгоритмами контроля поведения водителей, воспитывая таким образом культуру безопасного вождения и повышая уровень ответственности человека за рулем. Бизнес-модель каршеринговой фирмы строится на алгоритмах, способствующих практике безопасного вождения, — это приводит к снижению аварийности и повышению эффективности бизнеса. Система оценки рисков и телематическое оборудование позволяют оперативно реагировать онлайн на манеру вождения. Кроме того, не каждый новичок сможет воспользоваться услугой, если не пройдет систему верификации и цифровой скоринг.



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