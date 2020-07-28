Сколько стоит честь Петербурга. День ВМФ - в статусных тратах

Скриншот трансляции «Первого канала»

Александр Беглов заявил, что проведением парада Петербургу была оказана честь. В желании не осрамиться Смольный показал себя сверхгостеприимным хозяином. Для прибывшей из Москвы элиты заказали экран за 15 миллионов, проезд по ЗСД оказался условно бесплатным, потратили 30 миллионов на концерт без зрителей, а благодарность все равно досталась другому.

Пожалуй, самым обсуждаемым событием стала разводка четырех мостов для пятничной репетиции и воскресного парада: Благовещенского, Дворцового (по два крыла), Троицкого и Литейного (по одному). В общем исчислении это 12 крыльев за два дня.



Точную смету операций «Фонтанке» в пресс-службе «Мостотреста» не назвали, так как отдельного госзадания предприятие на парад не получало, но вспомнили:

«Несколько лет назад к нам обращался режиссер Учитель. Наши специалисты как могли посчитали: подъем и опускание одного крыла стоит 65 тысяч рублей при условии, что есть договоренность с городскими властями и согласования с ГИБДД и другими».

Работа по подъему двенадцати крыльев, соответственно, стоит порядка 800 тысяч рублей. Для зрелищной телекартинки это не впечатляющая жертва. Но есть и побочные эффекты такого решения Смольного.

За несколько дней до парада Беглов заявил о бесплатном проезде по ЗСД в период репетиции и парада. Эта воля оформлена в соответствующее распоряжение комитета транспорта Петербурга, и, по данным «Фонтанки», она имеет последствия для бюджета в виде компенсационной выплаты оператору дороги - «Магистрали Северной столицы».

Количество водителей в «бесплатный» период МСС еще не посчитала, это планируют сделать завтра-послезавтра. Расчет по бюджетным расходам Смольный вряд ли будет публиковать, но примерные траты города можно прикинуть, оттолкнувшись от прошлогодних цифр. Как сообщали в пресс-службе МСС, в 2019-м за время репетиции и парада дорогой воспользовались более 28 тысяч водителей, из них 64 % - без транспондеров. Учитывая нынешний тариф, при таком автомобильном потоке в этом году выручка МСС за 13 часов, в течение которых был открыт участок трассы КАД (Север) - КАД (Юг), могла бы превысить 5 миллионов рублей. Но, скорее всего, цифры будут выше. В прошлом году дорога была открыта в течение 9 часов и только на участке Екатерингофка - Богатырский.



Город традиционно тратится на трибуны во время торжеств федерального размаха. По сравнению с празднованием 75-летия Победы «флотские» существенно подорожали, хотя заказчик и подрядчик те же - комитет законности и некоммерческая организация «Фестум про арте».

Трибунные комплексы в день ВМФ на Сенатской площади и в Кронштадте были рассчитаны на 2450 гостей. Смольный заплатил за конструкции 7 миллионов рублей. Месяцем ранее, к параду Победы, комитет заказывал у той же «Фестум про арте» трибуну на 1650 человек и смотровую площадку для 2000 зрителей за 3,8 миллиона.

Исполнителем телетрансляции был принадлежащий городу канал «Санкт-Петербург» (АО Городское агентство по телевидению и радиовещанию»). Его крупнейшей тратой стал 30-миллионный контракт на два светодиодных экрана, куда выводилась картинка. Один из них стоял перед лицом Владимира Путина на Сенатской площади. К примеру, в июне «Санкт-Петербургу» аренда одного экрана на шесть дней (для трансляции мероприятий к 75-летию Победы, в том числе парада) обошлась в 5,5 миллиона рублей.



Еще в пару миллионов городскому телеканалу обошлась техническая помощь со стороны - для доставки видеосигналов, Интернета, оборудование и прочее.

Украшенные флажками мосты и развешенные по городу триколоры и Андреевские стяги - всего около 300 - стоили 2 миллиона рублей. Официально это называется «централизованным оформлением». Установку и снятие рейдового оборудования для кораблей Смольный тоже взял на себя - еще 6 миллионов.

Концерт без зрителей на Дворцовой обошелся бюджету в 30 миллионов рублей. Контракт получило некоммерческое партнерство «Данс оупен фестиваль» Екатерины Галановой.

Старание городских властей и страдания горожан остались без президентского внимания. За парад благодарности достались Сергею Шойгу. По денежному счету, учитывая участие 40 кораблей и 40 самолетов (среди них 6 типов истребителей, час полета одного Су-(номер неважен), по данным РБК, обходится в 3-5 млн руб.) это, наверное, справедливо.

Еще одна благосклонность справедливо должна перепасть Константину Эрнсту. Генеральный директор «Первого канала» лично дирижирует телевизионную трансляцию, которая по технической сложности и зрелищности соревнуется с церемонией закрытия олимпиады в Сочи. За работу в 2017-м и 2018-м телевизионщикам было перечислено полмиллиарда рублей.



Ну и переброску мощей адмирала Ушакова военным «чартером» из Мордовии в Петербург не стоит забывать.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»