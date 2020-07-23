ФБК нашел у дальневосточного полпреда «огромную люксовую избу» за 2 млрд. Трутнева Навальный считает «организатором войны» против Фургала
Фонд борьбы с коррупцией, который Алексей Навальный пообещал ликвидировать, выпустил расследование о недвижимости, якобы принадлежащей полпреду президента на Дальнем Востоке.
«Есть специальный человек, организующий войну против него [экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала]. Это Трутнев Юрий Петрович, полпред [президента Владимира] Путина на Дальнем Востоке», — заявил 23 июля Алексей Навальный в опубликованном видео.
ФБК утверждает, что полпреду якобы принадлежит большой участок в московском Серебряном Бору, где «недвижимость стоит дороже, чем на Рублевке». «Трехэтажный деревянный терем прямо у кромки воды. Такая огромная люксовая изба: 820 квадратных метров, три этажа», — сообщил оппозиционер, продемонстрировав кадры с квадрокоптера. Он также обратил внимание, что охраняют здание «диковинные животные» — скульптуры слонов и антилоп. По оценкам ФБК, коттедж может стоить 2 миллиарда рублей минимум. По словам Навального, на участке, который якобы принадлежит Трутневу, находятся еще две «избы».
Также ФБК настаивает, что у полпреда может быть участок и в поселке Лукоморье в Пермском крае. Официально земля якобы находится в аренде. «Очередной, еще более затейливый, терем. Тук-тук, кто в теремочке живет?» — шутит Навальный, показывая дом размером 800 квадратных метров.
Фонд указывает, что суммарный доход полпреда с 2015-го по 2017 год составляет около 888 миллионов рублей.
Напомним, что в октябре 2018 года ФБК включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, и попросил жителей региона дать Дегтяреву шанс.
Самые красочные выступления экс-губернатора смотрите в материале «Фонтанки» «Кто такой Фургал и почему гудит Хабаровск».