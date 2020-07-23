«Есть специальный человек, организующий войну против него [экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала]. Это Трутнев Юрий Петрович, полпред [президента Владимира] Путина на Дальнем Востоке», — заявил 23 июля Алексей Навальный в опубликованном видео.

Фонд борьбы с коррупцией, который Алексей Навальный пообещал ликвидировать, выпустил расследование о недвижимости, якобы принадлежащей полпреду президента на Дальнем Востоке.

ФБК утверждает, что полпреду якобы принадлежит большой участок в московском Серебряном Бору, где «недвижимость стоит дороже, чем на Рублевке». «Трехэтажный деревянный терем прямо у кромки воды. Такая огромная люксовая изба: 820 квадратных метров, три этажа», — сообщил оппозиционер, продемонстрировав кадры с квадрокоптера. Он также обратил внимание, что охраняют здание «диковинные животные» — скульптуры слонов и антилоп. По оценкам ФБК, коттедж может стоить 2 миллиарда рублей минимум. По словам Навального, на участке, который якобы принадлежит Трутневу, находятся еще две «избы».

Также ФБК настаивает, что у полпреда может быть участок и в поселке Лукоморье в Пермском крае. Официально земля якобы находится в аренде. «Очередной, еще более затейливый, терем. Тук-тук, кто в теремочке живет?» — шутит Навальный, показывая дом размером 800 квадратных метров.

Фонд указывает, что суммарный доход полпреда с 2015-го по 2017 год составляет около 888 миллионов рублей.

Напомним, что в октябре 2018 года ФБК включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось.