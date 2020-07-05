Сочи нам теперь Турция, а Крым — Мальдивы. Впечатления от импортозамещенного отдыха-2020

Ассоциация туроператоров России отчиталась о трехкратном росте спроса на туры в Сочи и значительном интересе к Крыму. Петербуржцы и москвичи покупают готовые путешествия и дорогие отели или едут своим ходом. Но не всех русский юг радует так, как берег турецкий.

Фото: архив «Фонтанки»

В этом году отечественные курорты для себя открывают те, кто привык к all inclusive и зарубежному сервису. Выбора нет — границы закрыты. В топе продаж туроператоров июль, много запросов на август и уже есть заявки и на сентябрь. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России продлится до октября-ноября.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), стоимость горящего тура с авиаперелетом на двоих на 7 ночей с проживанием в студии в гест-хаусе на Красной поляне (без питания) начинается от 16 тысяч рублей на двоих. Недельный в Анапу в отель две звезды с питанием All Inclusive обойдется от 46 — 51 тысячи. Цена семидневного пакетного тура с перелетом на чартере и проживанием в отеле 3 звезды с питанием «все включено» начинается от 72 тысяч рублей на двоих. А в отеле 4 звезды — от 102 тысяч на двоих. Пятизвездочные и авторские отели могут обходиться так за одну ночь.



В Крыму большинство состоятельных туристов выбирают для отдыха Ялту, Алупку или Мисхор. Средняя цена на частные дома на период до 15 дней — примерно 200 тысяч рублей. Попроще селятся в многочисленных небольших гостиницах. Тут диапазон цен от 1800 до 10 тысяч рублей за номер в сутки, средняя — 3000.

Пик туристического сезона ожидается в августе. В администрации Сочи рассчитывают на загрузку в 90 — 92% от прежнего. В руководстве Крыма ждут, что уже в июле в республику могут приехать от 1 до 1,5 миллионов туристов. За весь прошлый год там отдохнули рекордные 7,4 млн. Пока же в Черноморском районе отели заполнены на 50%. Но не всем, прибывшим в этом году, нравятся условия.

Олег добирался до Сочи на машине из Петербурга. Он и раньше ездил на русский юг, так что избыточных надежд не питал.

«Трасса до Краснодара была полупустой, доехали быстро и легко. Заправлялись в Ростове, цены на бензин оказались выше, чем в Петербурге. 95-й — 48–50 рублей за литр. В Краснодарском крае движение стало заметно плотнее. Машин очень много, местами заторы. Много неадекватных водителей, — рассказал он «Фонтанке». — Добрались до Джубги. Вдоль трассы теперь сплошные платные стоянки и кемпинги. Людей на удивление немного. Были в Лазаревском — пляжи полупустые, рестораны, кафе и рынки работают. Народ в плавках и с пивом разгуливает по улицам, как будто никакой пандемии и не было. В Сочи и Адлере — уже заторы, людей гораздо больше. Зато погода замечательная, стабильные плюс 30 днем. Вода в море успела прогреться до плюс 24 градусов. Купаться комфортно».



Ольга только вернулась в Северную столицу из Сочи. Говорит, что дорого и эпидемиологически не совсем безопасно. Но если хочется, то можно попробовать.

«Социальная дистанция на пляжах и набережных не соблюдается, люди в некоторых местах располагаются совсем вплотную. При этом качество пляжей так себе — при входе в море попадаются огромные острые и скользкие булыжники, об один из которых я рассадила себе мизинец. Без тапочек купаться точно не стоит. Если с утра море еще более-менее чистое, то после обеда это просто мутное месиво с фантиками, — рассказала Ольга. — В Олимпийском парке снова возобновили шоу поющих фонтанов, и там теперь тоже толпы. В магазины вернулись туристы в купальниках и с голым торсом, местные их называют «бзыдхами». Если закрывать на это глаза, то отдыхать можно, но бюджетным отдых назвать нельзя. За пять дней на двоих мы уже потратили 60 тысяч. За эти деньги я раньше отдыхала в Италии и Испании».

«Уличные продавцы и аниматоры за время карантина оголодали. Особенно назойливы «владельцы» яхт, которые предлагают прокатить по Черному морю у порта. Я понимаю, что это их доход, но они в буквальном смысле не дают спокойно пройти мимо», — поделился с «Фонтанкой» Сергей.



В Крыму же те, кто не может себе позволить немногочисленные люксовые гостиницы и виллы, жалуются на «традиционный советский» сервис. «Отдыхаем в санатории в Ялте с полным пансионом. Людей мало, комфортно. Но все номера советские, выполнены в бежево-коричневых тонах, везде висят одинаковые невыразительные картины с парусником. Еда — типичная столовка. Я бы не придиралась, дешево и сердито, но для нас 60 тысяч в неделю за двоих не так уж и мало», — пишет в сети Ксения.

При этом 3 июля Крым заявил: прием организованных групп детей из других регионов приостановлен до стабилизации эпидситуации. Напомним, что ранее детям из Петербурга временно запретили выезжать на отдых и предписали отдыхать только в лагерях на территории Северной столицы и Ленобласти. Тех, кто нарушит запрет и поедет, будут возвращать обратно, так как у пансионатов и гостиниц на территории Крыма отсутствует разрешение Роспотребнадзора на размещение детских коллективов из других субъектов, сообщили ранее в пресс-службе правительства Ленобласти.



Если на русский юг вас после таких рассказов не тянет, то «Фонтанка» сделала обзор вариантов как провести лето в других регионах России. Например, пожить неделю в палатке на Алтае… за полмиллиона рублей.

Для справки: Недорогие восьмидневные туры на Мальдивы в сентябре с вылетом из Петербурга можно найти за 123 -150 тысяч рублей на двоих. В цену включен только завтрак, но зато отели — 3–4 звезды и находятся на первой линии. Доминикана на тот же срок обойдется в 141 тысячу, Мексика — в 165. Но что будет с туризмом в этих странах в сентябре, и откроются ли границы с нашей стороны — непредсказуемо. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

