Пожить в палатке за полмиллиона: сколько на самом деле нужно денег, чтобы отдохнуть в России

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру«/Архив

Куда отправиться отдохнуть и во сколько обойдется полноценное приключение в России, но такое, чтобы не хуже заграницы, раз её так и не открывают. Сразу скажем, что нас интересовала ценовая категория выше среднего — без советских санаториев, с европейским сервисом. Хорошая новость: такие предложения в стране уже есть. Плохая — стоят они, как половина студии в Мурино.

В Петербурге загородные комплексы ждут отмашки правительства к открытию. Например, Residence Hotel & SPA в Репино закрыт, и даже неофициально снять номер там не получилось. Но пока некоторые ищут отговорки, другие полноценно работают.



Например, в комплексе «Первая линия Health Care Resort» в Зеленогорске предложили сразу же заселиться и взять экспресс-программу — детокс или биохакинг, с комплексной диагностикой. За три дня по программе Wellness с 12 по 14 июня попросили около 180 тысяч рублей за двоих. Экспресс-детокс дешевле — тысяч на 40 на одного гостя. Питание, проживание, консультация врача, ежедневные процедуры — все включено.

Но в основном все сливки с ситуации пока снимают конкуренты петербургских «курортных» заведений из Ленобласти, где местное правительство оказалось более лояльным к внутреннему туризму.

На базе "Илоранта" в Выборгском районе Ленобласти, например, в графике на июнь почти все дни «красные» — занято. Хотя цены трудно назвать низкими — выходные дни в промежутке 11-14 июня в доме на 90 кв метров, который вмещает до 6 человек, обойдутся десятка в три тысяч рублей. На вилле тот же срок будет стоить уже под 50 тысяч рублей. В небольшом апарт-коттедже — около 15 тысяч. «Многие комплексы в Курортном районе закрыты. Они ждут, пока им разрешат работать. А отели городские открыты, но там никого нет, — рассказал «Фонтанке» директор базы Георгий Богачев. — Сказать, что клиентов стало больше, — не то слово. Их очень много. Объем бронирования в два раза превышает обычный для этого времени года. По-другому и быть не могло — закрыты заграничные курорты и большинство российских, есть проблема в целом выехать из одного региона в другой. На июнь занято вообще все. На июль — больше чем на 80%. Август — на 60%».



Курорт «Лесная Рапсодия» на берегу озера Красавица на Карельском перешейке на праздничные даты с 11 по 14 июня уже распродал апартаменты в коттеджах, с сауной и без. Остались только двухкомнатные номера-люкс в гостинице под 50 тысяч рублей и апартаменты и стандартные номера в районе 35 тысяч. Директор Елена Майорова сказала, что комплекс не может закрыть спрос «в том объеме, в котором это необходимо».

Но руководители курортов понимают — все может измениться в одночасье, когда откроется хотя бы минимальная возможность нормально путешествовать.

«Это как маятник: если качает в одну сторону, то неизбежно качнет и в другую. Люди проводят лето по принципу «гулять так гулять». Дальше у них ожидаемо станет меньше денег, они устанут от такого отдыха. Так что мы с тревогой смотрим на осень, — рассказал Богачев. — Когда откроют границы, все захотят выбраться хоть куда-нибудь. И мы неизбежно это ощутим. И думаем пока над тем, как переориентироваться, чтобы люди приезжали не только отдыхать, но и работать. Удаленка уйдет, но явно не вся».



Если настраиваться именно на дальнее путешествие, а не на Ленобласть, то можно отдохнуть не хуже, чем в отелях Турции или в турне по Европе. Но заплатить придется в разы больше, чем там.

Начнем с Крыма. На полуострове не так много по-настоящему современных комфортабельных отелей без советского прошлого. Один из самых роскошных — достроенный Сбербанком гигантский пятизвездочный отель Mriya Resort&Spa в Симеизе. Несмотря на то, что с марта в республике приостановлена работа санаторно-курортных комплексов, на июнь в нем не осталось уже ни президентских, ни семейных вилл. А ведь их цена начинается почти в 100 тысяч рублей в сутки. Остались только несколько номеров в самой гостинице. Номер де-люкс без вида на море обойдется уже почти в 150 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. А с морским видом и того дороже. Семейный де-люкс на трех человек будет стоить уже больше 250 тысяч. А королевский люкс на 200 кв. метров и шесть гостей — почти 600 тысяч.

И это еще не очень дорого. Для сравнения: «райский отдых на Алтае» в палатках с туалетом и душем обойдется от 200 до 500 тысяч рублей за двоих за неделю. В стоимость включены: встреча в аэропорту Горно-Алтайска и трансфер до вертолетной площадки, проживание в лагере в палатках с индивидуальным туалетом и душем, приготовление еды шеф-поваром, ежедневные трэкинг-экскурсии с профессиональным гидом-проводником и медицинская страховка. Но не включен билет до Горно-Алтайска.



Насыщенная неделя на Байкале, а точнее, как рекламируют организаторы, «царские выходные» на базе «Царское подворье», где якобы отдыхали Дмитрий Медведев, Гельмут Коль, топ-менеджмент «Газпрома» и РЖД, будет стоить больше 250 тысяч рублей. С человека. За эту сумму организаторы обещают вертолетные прогулки, поездки на джипах по бескрайним просторам байкальских степей, заплывы на катерах с посещением красивейших бухт, целебные термальные источники. И все это с питанием и остановками в лучших отелях со SPA-процедурами.

Поклонникам круизов отдушиной может стать енисейская экспедиция по маршруту Красноярск — Дудинка с полетом на плато Путорана и заплывом на катере по озеру Лама. Участников хотят отправить на отремонтированном в 2020 году до уровня пятизвездочного отеля теплоходе «Максим Горький» в места, «где современный человек остается гостем», и обещают бесконечные просторы тайги и захватывающие виды на мировые природные заповедники. Цены соответствуют уровню отдыха — за 11–13 дней надо выложить в районе 300 тысяч рублей с человека.



Для любителей экстрима подойдут туры на Северный Урал. На гигантских снегоболотоходах «Россомаха» можно за 80 тысяч и четыре дня доехать до знаменитого перевала Дятлова. А за 130 тысяч и неделю — на плато Маньпупунёр. В пути обещают живописные пейзажи тайги, знакомство с бытом и обычаями народа манси, ночевки на комфортабельных турбазах и в домиках.

Тем, кто скучает по Исландии и Гренландии, подойдут Камчатка и Чукотка. Например, чуть больше чем за 200 тысяч рублей с человека (без перелета) в неделю там можно в июле побывать на мысе Дежнева — самой восточной точке России, искупаться в природных горячих источниках в окрестностях села Лорина, прогуляться в стойбище оленеводов, научиться метать аркан и понаблюдать традиционную морскую охоту на моржей и китов. Все это с проживанием в комфортных гостевых домах, с перелетами и выступлением фольклорного ансамбля.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

