В Англии умер самый старый кот в мире. В пересчете на человеческий его возраст составил 150 лет
Самый старый кот в мире умер в Англии. Мейн-куну по кличке Раббл был 31 год, пишет газета Daily Mail.
Как рассказала его хозяйка Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие, и с тех пор она с ним не расставалась. За свою долгую жизнь он ни разу не болел, лишь перед смертью немного сбавил в весе. По словам женщины, ее питомец ушел из дома и больше не вернулся.
World's oldest cat dies AGED 31 after owner, 52, who was given him as a kitten for her 20th birthday pays tribute https://t.co/dhc7jHVHy7— Daily Mail US (@DailyMail) July 3, 2020
Возраст мейн-куна в пересчете на человеческий составляет 150 лет. До него одним из самых известных хвостатых долгожителей был признан кот сиамской породы по кличке Скутер, который прожил до 30 лет и благодаря этому попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Однако ни Раббл, ни Скутер не смогли побить рекорд кошки по кличке Крим Пафф: она родилась в 1967 году и умерла в 2005-м, прожив 38 лет.