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04.07.2020 00:47
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В Англии умер самый старый кот в мире. В пересчете на человеческий его возраст составил 150 лет

Самый старый кот в мире умер в Англии. Мейн-куну по кличке Раббл был 31 год, пишет газета Daily Mail.

Как рассказала его хозяйка Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие, и с тех пор она с ним не расставалась. За свою долгую жизнь он ни разу не болел, лишь перед смертью немного сбавил в весе. По словам женщины, ее питомец ушел из дома и больше не вернулся.

Возраст мейн-куна в пересчете на человеческий составляет 150 лет. До него одним из самых известных хвостатых долгожителей был признан кот сиамской породы по кличке Скутер, который прожил до 30 лет и благодаря этому попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако ни Раббл, ни Скутер не смогли побить рекорд кошки по кличке Крим Пафф: она родилась в 1967 году и умерла в 2005-м, прожив 38 лет.

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Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Очень хочется, чтобы питомец жил и был здоров.
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