Заразительный абсурд. Как коронавирус научил петербуржцев заново жить и работать

Логика организации работы общественного транспорта тоже ускользает от горожан. Едва ли не самый частый комментарий к сообщениям о введении тех или иных ограничений: почему в метро и автобусе разрешено ездить, тесно прижавшись друг к другу, а вот на концерты, выставки и в музеи ходить все еще не позволено. Причем, само руководство «подземки» признало, что «дословно» исполнять предписания Роспотребнадзора по дезинфекции физически не может.



Разрешив работать всем производствам и вернув на места офисных сотрудников, чиновники все не еще не откатили «подземку» к привычному графику: вестибюли закрываются к 22.00. В итоге граждане вынуждены планировать вечерние прогулки исключительно рядом с домом, а работники вечерних смен могут добираться домой лишь на наземном транспорте. В метрополитене разводят руками: пока число пассажиров не вернулось к доковидной эпохе.



Дефицита в пассажиропотоке не наблюдают зато на пригородных направлениях ОЖД. В заботе о сокращении поездок за город Смольный урезал количество электричек. Результат в новостях и сетях: петербуржцы примеряют образ иваси, те, кому места не досталось, вымещают обиду на кассах. Со 2 июля комитет по транспорту возвращает на линии 50 электричек.

Еще одна нестыковка: Смольный прямо не запрещал работу водного транспорта, но и не торопился открывать навигацию по рекам и каналам. Это не перевозки, а развлечение, поясняли чиновники. Через месяц поменяли точку зрения, признав, что Петербург все-таки «морская столица».

