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29.05.2020 19:04
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Смольный объяснил, почему в Петербурге не скоро откроют парки

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что на втором этапе снятия ограничений планируется целый ряд послаблений — от открытия торговли до запуска целого ряда организаций. Но парки в лучшем случае откроются лишь на третьем этапе.

«Следующим шагом, если мы тренд на снижение заболеваемости сохраним, то мы будем разрешать, конечно, уличный спорт. Парки, скверы, скорее всего, далеко не в первую очередь пойдут. Давайте вспомним, что парки — это детские площадки, на которых дети очень плотно контактируют и невозможно никаким способом это преодолеть. Дети очень легко цепляют вирус и очень хорошо его переносят. А дома их встречают пожилые бабушки с их хроническими заболеваниями, — сказал Елин 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Во-вторых — в парках [есть] места скопления населения. Скамеечки большие, жители вместе собираются. Кто-то там загорает, шашлыки жарит, ситуация становится неуправляемой. Через 14 дней мы получаем рост заболеваемости».

Губернатор Александр Беглов заявил, что Северная столица еще не вышла на плато по коронавирусу: число заболевших превышает число выздоровевших, коек не хватает.

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Комментарии (16)

bsk
Елин! Ты давно в парке сам-то был? Там на коленях никто друг у друга не сидит. Люди дистанцию соблюдают. Вот на детских площадках - реально беда. Друг на друге. Насчет детских площадок - пока запрет должен сохраняться, согласен. А шашлычники, находящиеся минимум в 15-20 метрах друг от друга, вряд ли кому помешают. Старики не дома должны киснуть, а на воздухе быть. Такое ощущение, что в Смольном людей с другой планеты набрали. "Шариковы Полиграф Плиграфовичи" из подотдела очистки. "Я этих котов давил и давить буду".
260959231
Хочется процитировать Лаврова. Удивительно, как много у нас людей с коллективным расстройством интеллекта.
Ньюсмейкера на каторгу, вместе со всеми их антивирусными штабами и комиссиями.
Евгений Архипов
Мля...ну и п...ц,товарищи.Они похоже не в Питере живут,может из-за усов не видно,что происходит кругом?
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