Смольный объяснил, почему в Петербурге не скоро откроют парки

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что на втором этапе снятия ограничений планируется целый ряд послаблений — от открытия торговли до запуска целого ряда организаций. Но парки в лучшем случае откроются лишь на третьем этапе.



«Следующим шагом, если мы тренд на снижение заболеваемости сохраним, то мы будем разрешать, конечно, уличный спорт. Парки, скверы, скорее всего, далеко не в первую очередь пойдут. Давайте вспомним, что парки — это детские площадки, на которых дети очень плотно контактируют и невозможно никаким способом это преодолеть. Дети очень легко цепляют вирус и очень хорошо его переносят. А дома их встречают пожилые бабушки с их хроническими заболеваниями, — сказал Елин 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Во-вторых — в парках [есть] места скопления населения. Скамеечки большие, жители вместе собираются. Кто-то там загорает, шашлыки жарит, ситуация становится неуправляемой. Через 14 дней мы получаем рост заболеваемости».