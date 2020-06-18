«Патрушев и Медведев показали разделение сфер ответственности. О чем нам могут сказать статьи из Совбеза РФ

Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Николай Патрушев Фото: пресс-служба президента РФ

Пока россияне тренируются жить в новой реальности здесь и сейчас, разрываясь между вирусом и Конституцией, первые лица уже моделируют будущее, смело орудуя и биологией, и Основным законом, который ещё нужно легализовать плебисцитом. В среду вышли сразу две статьи от представителей Совета безопасности РФ: «долгожителя» конституционного коллегиального органа Николая Патрушева и «новичка» собрания «первых лиц», решающего судьбы России, Дмитрия Медведева. «Фонтанка» попыталась понять, есть ли в идеологических установках бывшего директора ФСБ и бывшего президента РФ общий стержень, а политолог Евгений Минченко подсказал, «как это надо понимать».



Николай Патрушев Статья бывшего директора ФСБ, отца министра сельского хозяйства, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева «Нужны ли России «универсальные» ценности?» появилась на сайте «Российской газеты» 17 июня 2020 года ровно в 17 часов. Есть ли в этих цифровых совпадениях сакральный смысл, остаётся загадкой, но о сакральном, точнее, духовном многолетний соратник Владимира Путина пишет прямо.

«Именно духовно-нравственные ценности лежат в основе мировоззрения, выступают ориентиром жизнедеятельности, взаимопонимания людей, являются основой формирования стереотипов и моделей поведения человека в обществе», — утверждает Патрушев в самом начале текста после преамбулы, где пишет, что обновлённая Конституция РФ «открывает новую страницу в истории Российского государства».



Николай Патрушев Фото: пресс-служба президента РФ

Однако в год 75-летия Великой Победы, то есть буквально в эти дни, полагает Патрушев, по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей наносится удар. Очередной. Можно даже и не говорить, с какой стороны. Но Патрушев прямо говорит: «Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы».



Но Россия, естественно, выдержит. Тем более что в Стратегии национальной безопасности, напоминает Патрушев, есть приоритет духовного над материальным, семья, гуманизм, коллективизм, преемственность и много других важных «скреп», на которых, собственно, и зиждется суверенитет страны. И именно традиционные российские ценности надо защищать, так как на них давит «агрессивное продвижение ценностей неолиберального толка».

Таковыми генерал называет «западные» ценности. В последние десятилетия они все чаще трактуются как «универсальные» и стали расхожим штампом, поскольку в такой форме закреплены в официальных документах Европейского союза, сетует Патрушев.

В качестве примера бывший главный чекист страны приводит «умышленное размывание» таких базовых понятий, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Потому что, как известно из киноклассики, непреложна только одна истина: «Управдом — друг человека». А «искусственно насаждаемые» нормы типа «родитель 1» и «родитель 2», по Патрушеву, противоестественны «с чисто биологической точки зрения».



Увы, новые западные ценности «превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия». «Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором — либо вы принимаете «универсальные ценности», либо ваши ценности будут неправильными, аморальными», — не согласен с такой постановкой вопроса Патрушев.

А как известно, подмена международных норм правом сильного оказывает разрушительное воздействие на систему международной безопасности. «Огнем и мечом» насаждаемая «свобода и демократия», отмечает Патрушев, «уже привела к трагедии Ирака, Сирии и Ливии. Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские бомбардировки Югославии».

Патрушев считает, что в исторической перспективе геополитические оппоненты «стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов», то есть в конечном итоге государственный суверенитет.

Кстати, в недавнем интервью «АиФ» Патрушев уже поминал Запад недобрым словом. Он, в частности, утверждал, что в своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага. «Регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей», — рассказывал Николай Патрушев.



Секретарь Совбеза сразу предупредил, что в преддверии голосования по изменениям в Конституцию известно кем будут лоббироваться «националистические и сепаратистские настроения» и снова будут размываться российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, формирующие фундамент государственности.

И в своем свежем авторском материале генерал ФСБ снова жестко ставит в оппозицию Запад и Россию, отмечая при этом, что Россия «предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества».

И ждет нас всех строгий национальный суверенитет, который, конечно, будет создавать «все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов». Главное, уточняет Патрушев, «обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в том числе в антиэкстремистское законодательство».



Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев в своем высказывании, опубликованном в журнале «Россия в глобальной политике», зашел глобально, с ковида как главного вопроса безопасности современности. Он сразу предупредил, что кризис стал экзистенциальным для всех. Процитировал Циолковского, Лао Цзы, вспомнил чуму, но при этом в качестве рецепта спасения назвал формы совместной работы в сфере глобальной безопасности в мире. «В Средние века город, в котором поселилась чума (по сути — крепость), полностью блокировали, а большинство его жителей были обречены на гибель», — ненавязчиво напомнил Медведев азы бытового выживания. И уточнил, что ныне не то, что тогда, и необходимо сотрудничать открыто. Но в разумных пределах. Потому что ясно, что «исходя из соображений национальной или корпоративной безопасности многое всё равно останется конфиденциальным. Однако прямое сотрудничество государств — необходимость, хотя и «вынужденная», по мнению Медведева.

В качестве примера Медведев привел исследовательскую работу, которая ведется в лабораториях США по всей планете.



«Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрёстные санкции. А так недалеко и до прямого конфликта, — прогнозирует Медведев. — Все примутся подозревать друг друга во всём, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием».

К слову, о биологическом оружии. Медведев напомнил, что Россия сохраняет приверженность Конвенции о запрещении биологического оружия. «К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны, — расстраивается Медведев. — Например, США ратифицировали Конвенцию в 1972 г., однако сейчас проверить её исполнение Вашингтоном с помощью международно-правовых средств не представляется возможным». Россия же предсказуемо хочет вести «более открытый и заинтересованный диалог с государствами — участниками конвенции».

Дмитрий Медведев Фото: пресс-служба президента РФ

По понятным причинам, сразу уточняет Медведев, COVID-19 вынуждает спецслужбы интенсифицировать работу, «прежде всего для сохранения стабильности внутри своих стран». «Но, как бы ни было трудно сейчас, нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами», — снова выступает Медведев за «мир, дружбу, жвачку». Тем более если речь идет об использовании «крайне опасных технологий биотерроризма». Дмитрий Медведев считает, что за биотехнологиями и биолабораториями необходим максимально жёсткий контроль государства. «А также — сотрудничество специальных служб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов», — снова напомнил о важности кооперации Медведев.

Уже привычно в статье мелькнула мысль о том, что Всемирная сеть — это идеальное поле для преступных сообществ, а потому «мы в России активно работаем над развитием национальной системы кибербезопасности, в том числе по линии Совбеза и силовых структур. И призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире».

Да и в целом, возвращаясь к угрозе COVID, наибольшие трудности властей, полагает Медведев, будут связаны с организацией текущей жизнедеятельности человека, её безопасностью. «Некоторые страны уже сейчас намерены пойти весьма жёстким путём и ввести так называемые «паспорта здоровья», которые позволят своевременно выявлять инфицированных туристов и гостей, прибывших в страну, или «иммунные паспорта», присваиваемые переболевшим коронавирусом гражданам», — рассказывает Медведев о том, «как там у них». И делает достаточно неожиданный вывод о том, что в общих интересах как можно скорее «оставить в стороне ненужные споры и противоречия», подкрепив эту мысль очередной цитатой из Камю о том, что «обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием».

Оба члена Совета безопасности рассказали нам, как теперь выглядят их полномочия и что ждёт Россию дальше на внутреннем и внешнем фронте, пояснил «Фонтанке» политолог, президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.



— Евгений Николаевич, в чём совпадают установки Дмитрия Анатольевича и Николая Платоновича, а в чём различия?



— И тот и другой отвергают концепцию России как младшего партнёра США в его противостоянии с Китаем. При этом Патрушев Китай не упоминает совсем. А Медведев упоминает, причём в доброжелательном контексте. Вывод — при выборе из двух больших блоков и тот и другой склоняются к сотрудничеству с Китаем. Второй большой блок — США. По сути дела, мы идём в сторону новой биполярности. Доминирующая позиция в российской элите сегодня — не входить ни в один из этих блоков. Но, как я понимаю, и Медведев, и Патрушев воспринимают Китай как наименьшее зло.



— Мы знаем, как оппоненты Трампа защищают Китай в условиях пандемии ковид. И в этом смысле получается, что их кандидат в президенты, Джо Байден, становится для Кремля симпатичнее ставленника республиканцев Дональда Трампа?



— Нет. Я думаю, что Кремль не играет ни с тем и ни с другим просто потому, что, на мой взгляд, очень сложно что-то найти сейчас на американском направлении. Но, судя по тексту статьи, Медведев очень скептически относится к шансам Трампа. Он несколько раз противопоставляет свою позицию позиции Трампа. Причём тогда, когда это не необходимо. С другой стороны, я могу заметить, что за последнее время с Трампом удавалось решать важные вопросы. Например, новая сделка ОПЕК+ не была бы возможна без активного участия Трампа и США.



— Благодарить Кремлю его за это не обязательно, как мы видим?



— Медведев обозначает один вектор. Не исключаю, что для кого-то, несмотря на отставание по рейтингам, Трамп сохраняет шансы на переизбрание. И с ним дальше можно строить отношения. Но проблема в том, что раскол Америки никуда дальше не денется, вне зависимости от того, выиграет Трамп выборы или нет (по версии бывшего советника Путина, экономиста Андрея Илларионова в США идёт новая «гражданская война» https://www.fontanka.ru/2020/06/16/69317632/. — Прим. ред.). И этот раскол будет влиять на возможности американской администрации принимать стратегические решения.



— В чём принципиальное отличие в установках Медведева и Патрушева?



— А я его не увидел. Каждый из них просто продвигает свою повестку. Я не вижу больших противоречий между Патрушевым и Медведевым. Медведев скорее позиционирует себя как специалист по глобальной политике, который может выступать «переговорщиком на различных международных площадках». И он их обозначает. Медведев взял на себя роль спецпосланника президента по внешней политике. А Патрушев играет другую игру. «Россия — осаждённый лагерь», где Патрушев позиционирует себя как лидер силовой корпорации, которая эту групповую оборону может обеспечить. Каждый из них позиционирует для Путина свой функционал.



— С Патрушевым логично. На то он и кадровый контрразведчик в конце концов…



— Да.



— Но удачный ли кандидат для международного посредничества Дмитрий Медведев? Он справится?



— Не знаю. На Западе же в своё время возникло очень большое разочарование Медведевым. Не могу сказать, что на Западе его ждут с распростертыми объятиями. Тем не менее по своему бэкграунду и своей биографии он воспринимается как человек, с которым можно разговаривать.



— Ну и Владимиру Путину на эту позицию выбирать особо не из кого?



— Возможно.



— Кто из двух членов Совбеза ближе к адекватной реальности, а кто показал условный неадекват?



— Поймите. Они же не учёные-аналитики. Каждый из них решает свои политико-аппаратные задачи. Оба их решают, на мой взгляд, достаточно эффективно. Они не конкурируют. В том-то и дело. Статьи вышли в один день. Вряд ли это совпадение. Они показали разделение сфер ответственности внутри Совбеза.



— То есть теперь мы знаем, что нас ждёт внутри страны, а что снаружи?



— Типа того.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

