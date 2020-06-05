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05.06.2020 21:29
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В масках и на расстоянии. Как храмы Петербурга распахнули двери прихожанам впервые за полтора месяца.

Впервые с 14 апреля петербургские храмы стали доступны для посещения. «Фонтанка» показывает, как прихожане соблюдают требования антивирусной безопасности.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Власти Петербурга ослабили с 5 июня «антиковидные» ограничительные меры и разрешили прихожанам посещать храмы. «Фонтанка» прогулялась по самым крупным, где прошли вечерние богослужения. Судя по увиденному, горожане все же выучили уроки пандемии COVID-19. Подавляющее большинство отстояли вечернее богослужение согласно требованиям Смольного: в масках и с соблюдением дистанции. Безответственные получали замечания от охранников и батюшек. Перчатки у большинства отсутствовали, но воспользоваться санитайзером для рук можно было в каждом из храмов. Первую более чем за полтора месяца службу с прихожанами «Фонтанка» показала в прямом эфире редакционного канала в Инстаграм.

Большинство петербургских храмов известили прихожан о возобновлении возможности посетить богослужения новостями на сайтах, там же разместили инструкцию: маски и перчатки в обязательном порядке, записки приготовить заранее, место выбирать, исходя из разметки. Для тех, кто не пользуется Интернетом, правила дублировались на табличках при входе.

В Казанском соборе на Парастас (особое поминовение усопших) пришло примерно 200 человек. На полу в подкупольном пространстве — яркая разметка, поделившая пространство на квадраты стороной в 2 метра в соответствии с антивирусными требованиями. Верующие, за редкими исключениями, дисциплинированно соблюдали дистанцию и облачились в маски. Более того, носили их правильно — не стягивали защиту с носа. К петербуржцам с оголенными лицами с просьбой надеть защитные средства тихонько обращались волонтеры.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Еще до начала вечернего богослужения во Владимирском соборе туда начали стекаться верующие. Их на полу также встретила разметка, только более лаконичная: «точки», где можно встать для соблюдения дистанции. Прихожане надевали маски по пути в верхний зал, про защитные перчатки вспомнили не все. Соблюдать дистанцию было несложно — столпотворение не наблюдалось.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавре работала и лавка с хлебом, и церковные лавки. У входа в собор курсировал батюшка: отслеживал наличие на лицах защиты. Ему вторила строгая информационная табличка. Проникнуть без масок в собор удавалось единицам, их просили облачиться в СИЗ уже внутри. Очередь в лавку внутри храма растянулась через весь зал, хвост заворачивал за угол: прихожане почти поголовно строго блюли дистанцию. Корреспондент насчитал 50-60 верующих, которым пространство зала позволяло не толпиться.

Теснее всего горожанам пришлось в Спасо-Преображенском соборе, но сказался не размер подкупольного пространства: люди, в основном, предпочитали стоять ближе ко входу. Пожилой охранник мягко просил надевать маски и следил, чтобы прихожане не толпились. Здесь, по сравнению с другими соборами, дистанцию сохранять было сложнее.

Владимирский собор
Владимирский соборФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Александро-Невская Лавра
Александро-Невская ЛавраФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Александро-Невская Лавра
Александро-Невская ЛавраФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Александро-Невская Лавра
Александро-Невская ЛавраФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Александро-Невская Лавра
Александро-Невская ЛавраФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Александро-Невская Лавра
Александро-Невская ЛавраФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Спасо-Преображенский Собор
Спасо-Преображенский СоборФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"
Спасо-Преображенский Собор
Спасо-Преображенский СоборФото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

«Это хор академической Капеллы для вас сегодня поет», - пояснил охранник корреспонденту. Звучало красиво и умиротворяюще. В окна барабана светило вечернее солнце. Позднее привратник предложил угоститься святой водой, особо подчеркнув наличие одноразовых стаканчиков.

В самом начале пандемии верующие в Петербурге проигнорировали запрет светских властей, а епархия закрыла храмы для посещения только 2,5 недели спустя. Распоряжение губернатора об открытии храмов совпало с 65-летием митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Первый день показал, что горожане, в основном, выучили урок.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Комментарии (4)

krasnonosov
В храмах карточки принимают?
Ведь на купюрах, которыми расплачиваются за свечки, могут быть коронавирусы и мы вскоре увидим новый всплеск количества зараженных в городе!
Кто понесет ответственность за новый перегруз городской системы здравоохранения и возможные новые смерти от вируса?
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