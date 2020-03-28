«Федеральные законы тут не действуют». Верующие в Петербурге не побоялись коронавируса

Первый день полной изоляции в петербургских православных храмах прошел будто её и не было. Литургии велись на фоне новостей о первом умершем с диагнозом коронавирус в Боткина и заразившихся религиозных деятелях: раввине московской синагоги и главе всемирного союза староверов. «Фонтанка» побывала в Свято-Троицком, Казанском, Никольском и Спасо-Преображенском соборах и постучалась в закрытую мечеть. Христиане проявили завидную осведомленность — о запрете посещать религиозные объекты знают почти все. Но вот страха заразиться или стать разносчиком инфекции нет — на все воля божья, напомнили корреспонденту верующие.



Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе началась по расписанию — строго в 10. На литургию собралось порядка 40 человек, как заметила одна из прихожанок, меньше, чем обычно. Впрочем, ее соседка этой разницы не увидела. И обе свернули разговор после вопроса, считают ли они безответственным свое поведение.



Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат Утренняя служба в Спасо-Преображенском соборе Фото: Ирина Корбат

Первый день недельного запрета для горожан посещать храмы, мечети и другие религиозные объекты пришелся на родительскую субботу, когда православные поминают усопших. «Это принесли в поминание, - пояснила пожилая дама в платке. - Надо из дома нести поминать. Среди продуктов, несмотря на пост, лежала и упаковка яиц.

Служки старательно протирали тряпочками иконы, но везде все же не поспевали. Отдельные прихожане просто не обращали внимания на вопросы дезинфекции и прикладывались к святыням, не дожидаясь обработки после предыдущего верующего.

«Спиртиком не пахнет? - поинтересовалась молодая служка у покидавшего храм корреспондента, старательно протирая дверные ручки. И посетовала — Мне кажется, уже весь храм проспиртован». Спиртом, тем не менее, не пахло.



Из соборов закрылся только комплекс Исаакиевского. И то, замок на двери повесил статус музея.

В Казанский собор корреспондент зашел вместе с семьей: мамой и двумя детьми. Литургия была в самом разгаре. Пожилые представители группы риска составляли едва ли не половину от общего числа посетителей. Пока звучали псалмы, казалось, что пришедшим нарушителям постановления Смольного не чужда ответственность: расстояние между прихожанами, в основном, составляло метр и более. Но впечатление оказалось обманчиво: несмотря на то, что место позволяло, в очередь посетители выстроились плотно, не выдерживая даже минимальной дистанции.



Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Казанском соборе Фото: Ирина Корбат

Картина с протиранием икон повторилась. Впрочем, как и с уповающими на бога людьми, которые основательно прикладывались к святыням - один за другим. На мобильный с камерой в Казанском, в отличие от Спасо-Преображенского, реагировали резко негативно. Женщина в темной куртке демонстративно прикрылась от корреспондента брошюрой. На первый взгляд показалось, что это была Конституция, но нет — молитвослов.



Первую попытку прекратить запечатление таинства совершила молодая девушка, которая, узнав, что съемку проводит журналист и рассмотрев удостоверение, отступилась. Через некоторое время подошел мужчина и в приказном порядке потребовал прекратить съемку, так как она нарушает правила посещения храма. Ответ, что корреспондент находится при исполнении своих обязанностей его не устроил. «Я вас сейчас тогда с охраной выведу», - пообещал он.

Прихожане неодобрительно косились. Привратники, двое молодых людей, не замедлили явиться и попросили прекратить съемку. Разговор зашел о федеральном законе «О средствах массовой информации». Один из них пояснил, что такое на территории собора не действует, здесь свои правила. Ну как же, ведь все присутствующие здесь — граждане в первую очередь, удивился корреспондент. Аргумент был отбит: в России церковь отделена от государства и нечего в чужой монастырь ходить со своим уставом. Законы, по версии секьюрити, начинают работать только за порогом храма. «Вот вы же в театр ходите, соблюдаете установленные там правила, дресс-код? А если не будете, вас оттуда выведут», - увещевал ревнитель порядка. Про историю с южнокорейской христианской сектой, сработавшей как рассадник COVID-19, он не слышал. Лидер этой организации, напомним, публично принес извинения народу, опустившись на колени.



В ходе дискуссии стало понятно, что силой корреспондента выводить все же не будут. Но съемка причастия полусотни потенциальных разносчиков коронавируса представлялась местным стражам делом крайне нежелательным. «Вы поймите, меня уволить могут», - взывал к сочувствию охранник. «Вы тоже поймите, я же на работе!» «Так и я на работе». Уже на выходе охранники настоятельно посоветовали в следующий раз приходить «с более благочестивыми целями».

Вне стен собора нашлась приветливая прихожанка, которая охотно поддержала разговор. Нет, расползающуюся инфекцию она не считает чем-то серьезным. Несмотря на наличие пожилых родственников, опасности для них не видит. С утверждением, что лучше перестраховаться, с удовольствием согласилась. Про постановление городского правительства она в курсе, и только после фразы «а зачем же нарушаете и рискуете?» впала в недолгий ступор. «Ну а как же еще? Испытание нам», - сказала с мягкой мудрой улыбкой.

У Никольского морского собора молодая пара, разглядывая убранство фасада, рассуждала, что из-за коронавируса храмы остались единственными открытыми музеями, но внутрь заходить не стали. Прихожане, судя по транспорту, добирались кто на велосипедах, кто на самокатах. Литургия подходила к концу, народа собралось полтора десятка. По крайней мере, за одной иконой служка следила строго — никаких прикладываний до дезинфекции. Ее качество, впрочем, вызывало вопросы.



Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат Литургия в Никольском морском соборе Фото: Ирина Корбат

«Ну вот, а ты говорила», - успокаивала немолодая женщина свою спутницу. Судя по контексту разговора, у второй были сомнения, что распоряжение Смольного все же закроет двери религиозных объектов.

Вечер «Фонтанка» провела в Александро-Невской лавре. Несмотря на правительственный запрет, там вовсю торговали сувенирами, пирожками и хлебом местной выпечки. Под куполом Троицкого собора корреспондент насчитал более сотни молящихся, не считая священнослужителей. В маске не был замечен никто. Лавре можно присвоить и последнее место по гигиене. На исповеди стояли солидные очереди. А иконы, которые целовали, в том числе пожилые и дети, протирались даже не через раз — время от времени. Служки зорко следили, чтобы любопытные не щелкали камерами.



Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат Троицкий собор Александро-Невской Лавры Фото: Ирина Корбат

На выходе корреспондент интересовался у посетителей: знают ли они о запрете посещать храмы, испытывают ли страх заразиться. В подавляющем большинстве граждане попались информированные. Ответы о мотивации, если собеседники не прерывали на этом месте разговор, разнились: «Да я только туда и обратно», «Вы с какой целью спрашиваете?», «Девушка, какая вам разница?», «Душа зовет». На вопрос: «Считаете ли вы себя безответственным человеком?» не ответил ни один из респондентов.



Парочка бабушек принялась выяснять способ добраться до улицы Книпович и только планировали заглянуть в собор.

А вы знаете, что с сегодняшнего дня посещение религиозных объектов на неделю запретили?

Так мы же в сам храм.

Это и есть религиозный объект. Заразиться или заразить кого-то не боитесь?

Давайте не будем. На все воля божья. В епархии, в свою очередь, особо подчеркнули, что постановление Смольного не запрещает богослужения, а вопрос похода в храм - это мера ответственности каждого, в церковь ходить никого не принуждают. «В предстоящую неделю пожилым людям и с хроническими заболеваниями будет настойчиво предлагаться остаться дома», - заявили в митрополии. Похоже, это вряд ли остановит желающих посетить храмы.

В мечети, в свою очередь, намаз не состоялся. Охранник рассказал, что все закрыто - карантин.



Фото: Михаил Грачёв Фото: Михаил Грачёв Фото: Михаил Грачёв