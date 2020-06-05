FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 18:23
10
Печать

Финский политик и бизнесмен Йон Хеллевиг умер в Москве, оставив странное сообщение: «Российский режим попытается меня убить и объяснит это ковидом»

Проживавший в России финский политик и бизнесмен ушел из жизни на 59-м году жизни, написав перед смертью сообщение, в котором допустил свою скорую гибель.

«Я до сих пор не знаю, от чего умер мой отец. Он ушел из жизни 26 мая», — рассказала 5 июня «Фонтанке» дочь Йона Хеллевига Паулин.

В компании Awara, управляющим партнером которой был бизнесмен, также подтвердили его уход из жизни. «Йон Хеллевиг скоропостижно скончался в конце мая. Эта новость стала шоком для всех сотрудников Awara. <...> Нам точно известно, что причиной стал не COVID-19», — рассказали в компании.

Йон Хеллевиг
Йон ХеллевигФото: страница в соц.сетях

Кроме того, о смерти финского исследователя написал его друг и соавтор книги про Россию — французский журналист Александр Латса.

В финской дипмиссии в России «Фонтанке» заявили, что «посольству известно о смерти финского гражданина в Москве». При этом дипломаты не уточнили личность погибшего, сославшись на конфиденциальность.

За две недели до свой гибели Хеллевиг написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Я думаю, что есть заговор, в рамках которого российский режим попытается убить меня и объявит это смертью от COVID-19». При этом он добивал, что последние недели у него были симптомы гриппа, но затем они прошли. Дочь финна спросила у отца, что он имел в виду, но не получила ответа.

В 2014 году Хеллевиг давал интервью «Фонтанке», в котором заявил о ведущейся против России информационной войне.

Йон Хеллевиг — финский бизнесмен, политик и кандидат в депутаты Европарламента от «Партии независимости». С 1990-х занимался российским правом, став партнёром-учредителем юридической фирмы и входил в состав «Авара Групп». Хеллевиг поддерживал политику Владимира Путина, написал совместно Александром Латса книгу «Путинская Россия как она есть». Во время пандемии он остался в Москве и стал критиковать российские власти за меры, принимаемые в РФ для борьбы с COVID-19.

В Финляндии Хеллевиг стал известен после скандала с оперной певицей Карита Маттила, которая отказалась выступать под управлением Валерия Гергиева из-за несогласия с политикой Кремля. Он нелицеприятно отозвался о своей соотечественнице, однако затем извинился.

Йон Хеллевиг
Йон ХеллевигФото: страница в соц.сетях
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

krasnonosov
Урок всем будущим наймитам и подпевалам Кремля.
AGP
У него разум под конец помутился? Нафига "российскому режиму" финна умервщлять, если он этот "режим" прославлял? Конспирологи, готовность #1!
Swift_5e4d8a276f5e8
..... часом не сердечко стукануло ?, стараниями наших эскулапов в борьбе с ковидом ...
...кстати --- В Ухане скончался врач со странными побочными эффектами от лечения Covid-19
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний