Финский политик и бизнесмен Йон Хеллевиг умер в Москве, оставив странное сообщение: «Российский режим попытается меня убить и объяснит это ковидом»

Проживавший в России финский политик и бизнесмен ушел из жизни на 59-м году жизни, написав перед смертью сообщение, в котором допустил свою скорую гибель.

«Я до сих пор не знаю, от чего умер мой отец. Он ушел из жизни 26 мая», — рассказала 5 июня «Фонтанке» дочь Йона Хеллевига Паулин. В компании Awara, управляющим партнером которой был бизнесмен, также подтвердили его уход из жизни. «Йон Хеллевиг скоропостижно скончался в конце мая. Эта новость стала шоком для всех сотрудников Awara. <...> Нам точно известно, что причиной стал не COVID-19», — рассказали в компании.

Йон Хеллевиг Фото: страница в соц.сетях

Кроме того, о смерти финского исследователя написал его друг и соавтор книги про Россию — французский журналист Александр Латса. В финской дипмиссии в России «Фонтанке» заявили, что «посольству известно о смерти финского гражданина в Москве». При этом дипломаты не уточнили личность погибшего, сославшись на конфиденциальность. За две недели до свой гибели Хеллевиг написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Я думаю, что есть заговор, в рамках которого российский режим попытается убить меня и объявит это смертью от COVID-19». При этом он добивал, что последние недели у него были симптомы гриппа, но затем они прошли. Дочь финна спросила у отца, что он имел в виду, но не получила ответа. В 2014 году Хеллевиг давал интервью «Фонтанке», в котором заявил о ведущейся против России информационной войне. Йон Хеллевиг — финский бизнесмен, политик и кандидат в депутаты Европарламента от «Партии независимости». С 1990-х занимался российским правом, став партнёром-учредителем юридической фирмы и входил в состав «Авара Групп». Хеллевиг поддерживал политику Владимира Путина, написал совместно Александром Латса книгу «Путинская Россия как она есть». Во время пандемии он остался в Москве и стал критиковать российские власти за меры, принимаемые в РФ для борьбы с COVID-19.

В Финляндии Хеллевиг стал известен после скандала с оперной певицей Карита Маттила, которая отказалась выступать под управлением Валерия Гергиева из-за несогласия с политикой Кремля. Он нелицеприятно отозвался о своей соотечественнице, однако затем извинился.