Крупнейшие продавцы новостроек поссорились из-за программного кода

Лидер рынка независимых продавцов квартир в новостройках «Нмаркет.про РУС» подал иск к своему основному конкуренту, ООО «ПАН», и его владельцу на 22 млн рублей, обвинив его в плагиате. Компании продают жилья на десятки миллиардов в месяц, но рынок сокращается, и конкуренция обостряется.

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на минувшей неделе зарегистрировал иск ООО «Нмаркет.про РУС» к нескольким юридическим лицам, связанным с предпринимателем Станиславом Степановым, и к нему лично.

«Нмаркет» разрабатывает систему бронирования покупателями квартир в новостройках уже много лет и продает лицензии на нее риелторам и девелоперам. «ПАН» предлагает агентам аналогичное программное решение.

Особенность петербургского рынка новостроек в том, что значительную часть квартир строители продают не сами, а через агентов. К примеру, «Нмаркет», по собственным оценкам, находит жилье для 7 тысяч покупателей в год. «ПАН» — до 3,5 тысяч. Еще два серьезных игрока на этом рынке, не зависящие от строителей, — профильное подразделение риелторской компании «Адвекс» и агентство «Тренд». Вчетвером они обеспечивают продажу четверти квартир во всех новостройках Петербурга. Примерно столько же у крупнейшего игрока рынка — «Петербургской недвижимости». Однако эта компания тесно связана с самым большим по объему ввода жилья в Петербурге застройщиком, SetlCity, и долгое время могла похвастать эксклюзивными правами на продажу квартир ряда городских строителей.



Совокупный объем рынка новостроек в Петербурге — 8–9 тыс. квартир в месяц, а в деньгах — около 35 млрд рублей. Чуть больше половины из них приходятся на собственные продажи строителей и комплексные банковские системы вроде «Дом.клик» или «Дом.рф». В этом случае речь не идет об агентском вознаграждении за продажи. А примерно 45% покупателей в Петербурге и Ленобласти находят жилье именно с помощью агентов. В этом случае риелторам полагается выплата в среднем 3,5% (эта цифра может сильно отличаться у разных застройщиков). То есть после совершения сделок у всех независимых городских агентов остается на руках примерно 550 млн рублей в месяц в виде вознаграждения.

Если один из старейших игроков рынка, «Адвекс», делает ставку на работу с собственными агентами (их у компании, по данным ее сайта, свыше 1700 человек), то относительно новые игроки идут по пути автоматизации процессов и привлечения сторонних независимых риелторов, предлагая им интеллектуальные системы поиска и бронирования квартир в новостройках. Их затраты — программная разработка и поддержка систем, а также обучение агентов. За это они получают в среднем 15–20% от заработка агентов.



Как рассказывает совладелец «Нмаркет» Евгений Колганов, в прошлом году «ПАН» запустил собственную онлайн-систему для продажи новостроек, однако программисты «Нмаркета» обратили внимание, что используемый «ПАНом» код очень похож на их собственный. Попытки выяснить отношения полюбовно не удались, и было решено обращаться в суд.

Перед тем как подавать в суд, «Нмаркет» обратился к специалистам по судебной экспертизе, чтобы доказать принадлежность кода — с одной стороны, и его воровства — с другой. Спустя несколько месяцев результатом их работы стал 44-страничный документ — заключение специалиста. Эксперты, в том числе из числа преподавателей ИТМО, сделали вывод, что значительная часть программного кода в системе «ПАНа» действительно заимствована у «Нмаркета». Лишь после этого в начале мая и был подан иск в суд.

«Программисты ПАН извлекли кусок кода с нашего сайта и поместили его к себе сначала совсем без изменений, затем с небольшими доработками. Факт заимствования интеллектуальной собственности в нашей стране сложно доказать, но мы провели большую работу с экспертами, которая длилась несколько месяцев. Они подтвердили нашу правоту, которую мы теперь будем доказывать и в суде. Мы хотим создать прецедент. Показать, что брать без разрешения код нельзя, за это придется отвечать деньгами и репутацией. Наш опыт будет полезен многим IT-компаниям, которые разрабатывают уникальные продукты», — рассказал «Фонтанке» Евгений Колганов.



До Станислава Степанова просьба «Фонтанки» прокомментировать конфликт дошла, однако отвечать он не стал.

Топ-менеджер компании из топ-4, отказавшись комментировать конфликт коллег, отметил, что позиции агрегаторов и их значение на рынке Петербурга растет. Причем в нашем городе их доля — 45% — одна из самых высоких в стране, а уровень технологического развития системы продаж ушел, например, вперед московского рынка лет на пять. В то же время объем продаж новостроек в городе и ближайших пригородах в этом году резко падает. За первый квартал речь шла о 20%-ном снижении, а по итогам апреля, по косвенным признакам, число зарегистрированных сделок обрушилось чуть ли не вдвое.

Крупнейшие участники продаж новостроек также знают о конфликте «Нмаркета» и «ПАН». Не авторизованно они говорят, что, даже если он закончится уходом с рынка «ПАН», это не сильно ударит по застройщикам — его место тут же будет занято конкурентами, стремящимися восполнить потери от сокращения рынка.

На фоне общих объемов продаж у обеих компаний — десятки миллиардов в месяц — иск на 22 млн рублей не кажется слишком большим: эта сумма сопоставима с доходами агентов от продаж 200–250 квартир.

Однако не факт, что разработчикам кода удастся доказать в суде плагиат и, тем более, настоять на таком большом размере компенсаций и получить его.

«Это будет очень резонансное дело. Потому что даже в Москве суды заканчиваются либо тем, что мы проигрываем, либо заключаем мировое соглашение, — говорит руководитель другой петербургской IT-компании, ООО «101 медиа», Сергей Литовченко. — Это очень распространенная проблема. Главная сложность в том, чтобы доказать факт воровства, то, что код или логика работы — одинаковые. Это очень тяжело и дорого делать».

Программисты часто сталкиваются с проблемой воровства их продукта, но российские законы пока слабо применяются для их защиты, соглашается президент отраслевой ассоциации «Россофт» Валентин Макаров. «Все такие тяжбы тянутся очень долго и без гарантий успеха», — констатирует он.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

