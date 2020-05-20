Петербургские автомобилисты все чаще замечают на дорогах города пернатых пешеходов. Как и у людей, среди них встречаются как безбашенные, так и весьма сознательные особи.



На набережной Мойки водитель автомобиля наблюдал за уткой, которая бесстрашно и неспешно гуляла по проезжей части, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербур». Автомобилист вежливо подождал, пока птица съест найденный кусок булки и наконец уступит ему дорогу.