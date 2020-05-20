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20.05.2020 19:15
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Утки как пешеходы: бесстрашные на набережной Мойки и сознательные в Кронштадте

Петербургские автомобилисты все чаще замечают на дорогах города пернатых пешеходов. Как и у людей, среди них встречаются как безбашенные, так и весьма сознательные особи.

На набережной Мойки водитель автомобиля наблюдал за уткой, которая бесстрашно и неспешно гуляла по проезжей части, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербур». Автомобилист вежливо подождал, пока птица съест найденный кусок булки и наконец уступит ему дорогу.

А вот в Кронштадте утка подала пример всем другим пешеходам и культурно перешла дорогу по пешеходному переходу, пишет «Дорожный инспектор».

Весной и летом пернатые пешеходы на городских дорогах не редкость. Зачастую водители их пропускают, и бывает, что прогулки утиных семейств останавливают движение даже на крупных магистралях. Однако случаются и обратные ситуации. Так, 19 мая в соцсетях появилось видео из Великого Новгорода. Водитель Toyota Prado не стал пропускать выводок и задавил нескольких утят. Произошедшее ГИБДД оформила как ДТП.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Что-то слишком много уток в городе стало. В Америке Дональд вообще уже президентом стал. Может утки готовят захват планеты?
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