Утки как пешеходы: бесстрашные на набережной Мойки и сознательные в Кронштадте
Петербургские автомобилисты все чаще замечают на дорогах города пернатых пешеходов. Как и у людей, среди них встречаются как безбашенные, так и весьма сознательные особи.
На набережной Мойки водитель автомобиля наблюдал за уткой, которая бесстрашно и неспешно гуляла по проезжей части, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербур». Автомобилист вежливо подождал, пока птица съест найденный кусок булки и наконец уступит ему дорогу.
А вот в Кронштадте утка подала пример всем другим пешеходам и культурно перешла дорогу по пешеходному переходу, пишет «Дорожный инспектор».
Весной и летом пернатые пешеходы на городских дорогах не редкость. Зачастую водители их пропускают, и бывает, что прогулки утиных семейств останавливают движение даже на крупных магистралях. Однако случаются и обратные ситуации. Так, 19 мая в соцсетях появилось видео из Великого Новгорода. Водитель Toyota Prado не стал пропускать выводок и задавил нескольких утят. Произошедшее ГИБДД оформила как ДТП.