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20.05.2020 11:55
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«Задавил половину птенцов». В Великом Новгороде водитель не стал тормозить перед уткой с утятами

Утка с утятами попала в ДТП в Великом Новгороде. Водитель внедорожника не стал пропускать пернатых пешеходов.

Видео с происшествием на улице Державина опубликовали очевидцы в социальных сетях 19 мая. На кадрах Toyota Prado сбивает переходящую проезжую часть утку с семью утятами. «Ехал со светофора с места, он все видел, но решил не останавливаться и задавил половину птенцов», — комментируют очевидцы.

ЧП 53 Великий Новгород. Новости

В региональном управлении ГИБДД отметили, что произошедшее оформлено инспекторами ДПС как ДТП. «Информация о привлечении водителя, совершившего ДТП, к административной ответственности будет доведена до общественности после принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (17)

Piligrino
По видео видно что настоящий патриот, спешил разогнаться и успеть... наверняка носит одежду с надписью "Россия всех нагнет", хабарики из окна кидает. Если бы не видео, то новость не одназначная.
Кстати мой друг перестал общаться со своим знакомым, который оказался рептилойдом, что стало понятным после случая когда специально наехал на совокупляющихся персиков, потому что ему показалось это забавным.
La0602
С его птенцами и самкой поступят также
Αндрей Κудрявцев
Вы меня, конечно, простите, но такую фигню в федеральном издании в ленте постить... Вы чо?

По существу: у утки не было прав выводить семью на проезжую часть.
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