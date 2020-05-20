«Задавил половину птенцов». В Великом Новгороде водитель не стал тормозить перед уткой с утятами
Утка с утятами попала в ДТП в Великом Новгороде. Водитель внедорожника не стал пропускать пернатых пешеходов.
Видео с происшествием на улице Державина опубликовали очевидцы в социальных сетях 19 мая. На кадрах Toyota Prado сбивает переходящую проезжую часть утку с семью утятами. «Ехал со светофора с места, он все видел, но решил не останавливаться и задавил половину птенцов», — комментируют очевидцы.
В региональном управлении ГИБДД отметили, что произошедшее оформлено инспекторами ДПС как ДТП. «Информация о привлечении водителя, совершившего ДТП, к административной ответственности будет доведена до общественности после принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.