Официанты, парикмахеры, фитнес-тренеры, матросы. “Фонтанка” подсчитала, сколько петербуржцев в апреле на самом деле остались без работы

Из-за запрета на работу и жесткого кризиса без зарплат в апреле окажутся сотрудники предприятий трех десятков отраслей. Общее число петербуржцев, которые в “выходной” месяц оказались без работы, доподлинно неизвестно. “Фонтанка” с цифрами в руках готова доказать: с проблемой столкнулись как минимум полмиллиона человек.

Фото: Michael Kappeler/dpa/ТАСС

Точное число тех, кто потерял либо работу, либо заметную часть доходов, не могут назвать ни Петростат, ни чиновники. Последние констатируют: ежедневно валятся сотни писем от владельцев компаний, но практически все касаются проблем с арендными платежами или отсутствием возможности выполнить иные обязательства. Вопросы сокращения сотрудников на официальном уровне пока никто на самом деле не поднимает.

С точки зрения Смольного, ситуация в этой сфере тревожная, но не ужасная. Глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко ответ на заданный “Фонтанкой” вопрос дал в эфире телеканала “Санкт-Петербург”. «Число безработных с 30 марта у нас выросло примерно с 14 тысяч до 20 372. Общее число зарегистрированных безработных до конца месяца составит примерно 30 тысяч», — сказал Чернейко То есть, из 3,3 млн человек только официально занятых в экономике города, в глазах чиновников возможность зарабатывать деньги потеряли лишь 0,9%.



Прогноз на ближайшие месяцы у Чернейко таков: «Мы не ожидаем регистрируемой безработицы выше 70 тысяч за весь этот период, то есть это, очевидно, к концу июня. Это небольшие цифры для мировой практики, но для нашего города это близко к рекордам середины 90-х, тогда тоже было более 60 тысяч безработных, получающих пособия», — отметил глава комитета.

В комитете по труду “Фонтанке” привели следующие цифры: к сокращению работодателями было заявлено 18 683 человека - но это с начала года. Известно и то, что 7 896 человек только планируется сократить в ближайшие месяцы, а остальные уже уволены. Более четкие данные комитет дает по другому показателю - количеству предприятий в простое. В этом состоянии сейчас 267 компаний, в которых трудится 18 738 человек. Еще 6 757 работников 89 предприятий находятся в режиме неполной занятости. Для сравнения: в конце марта в простое были лишь 18 компаний с 865 сотрудниками, а частичная занятость распространялась на 3 951 работника 35 предприятий. Если учесть еще количество петербуржцев, которые обратились в Службу занятости с 30 марта - 32 536 человек - выходит, что официально “выходной” апрель сказался на работе лишь 63 тысяч человек.

“Понимаете, ведь увольнять сотрудников в апреле нельзя, поэтому статистику мы поймем, когда выйдем из кризиса. Но я думаю, что сокращения будут большие”, - уверен председатель совета Санкт-Петербургской промышленной палаты Владимир Катенев.

“Статистики такой нет, - подтверждает Владимир Дербин, председатель крупнейшего в регионе объединения профсоюзов “Ленинградская федерация профсоюзов”. - То, что есть в данных центров занятости - про 20-30 тысяч официально безработных - это, конечно, не отражает действительности”.

Точной статистики по числу оказавшихся на вынужденных каникулах сотрудников предприятий пока нет и у уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Абросимова. По его мнению то, что бизнес не встал в очередь в банки за кредитами для зарплаты, не удивительно: “Все не до конца еще осознали, как будет развиваться ситуация: она закончится в мае-июне или сентябре-октябре? Президент сказал про сохранение полной заработной платы, а банки сегодня дают возможность прокредитоваться под выплату зарплат под 0% для пострадавших предприятий только на один МРОТ. Средняя зарплата на предприятиях выше. И где взять разницу?”, - возмущается он.



Данные, которыми оперируют чиновники, вызывают серьезные вопросы. К примеру, подсчеты Петростата не дают четкий ответ даже на вопрос, сколько человек были заняты в различных отраслях петербургской экономики в 2019 году. Из его статистики следует, что, например, на швейных предприятиях в Петербурге работает всего 1400 человек, а производством мебели заняты 1100 горожан. Дело в том, что федеральная служба учитывает только “чистые” виды экономической деятельности, к тому же не берет во внимание субъекты малого предпринимательства, а также сотрудников предприятий, которые работают не по официальному договору. Всего данные Петростата охватывают лишь 1,44 млн человек.

То, насколько разными данными оперируют городские профильные ведомства, можно понять, если сравнить цифры Петростата со статистикой комитета по труду. Согласно размещенным в начале апреля на его сайте “основным показателям рынка труда и сферы занятости Санкт-Петербурга в январе-марте 2020 года”, численность рабочей силы (в среднем за декабрь 2019 г.-февраль 2020 г.) в Петербурге составляет 3,1 млн человек. Население, занятое в экономике - 3,05 млн человек.



Этот документ, доступный для скачивания на сайте, судя по метаданным, был создан 6 апреля. А уже вечером 23 апреля Дмитрий Чернейко говорил в телеэфире о 3,3 млн трудоустроенных петербуржцах, то есть, всего за две недели расчеты комитета скорректировались больше, чем на 8%. Очевидно, что с этими цифрами что-то не так.

Но если обратить внимание на собственную отчетность предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям городского хозяйства, можно приблизиться к истине.

Секторов экономики, которые в апреле либо приостановили работу, либо не досчитались большой доли выручки, всего 37. Их список соответствует общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Производители одежды: производство текстильных изделий (код 13), производство одежды (код 14), производство кожи и изделий из кожи (код 15),

Производители мебели: производство мебели (код 31),

Наземный транспорт: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (код 49),

Водный транспорт: деятельность водного транспорта (код 50),

Гостиницы и отели: деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код 55),

Общепит: деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56),

Издатели, видео- и аудиопродакшн, фотостудии: деятельность издательская (код 58), производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (код 59), деятельность в области фотографии (код 74.2),

Рекламные агентства: деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (код 73),

Медицинские центры и ветклиники: деятельность ветеринарная (код 75), медицинская и стоматологическая практика (код 86.2), деятельность в области медицины прочая (код 86.9),

Туристические компании: деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код 79),

Сервис: деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81),

Культурные организации: деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код 90),

Спортивные клубы: деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 93), деятельность физкультурно-оздоровительная (код 96.04),

Производители непродовольственных товаров: производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (код 32.1), производство музыкальных инструментов (код 32.2), производство спортивных товаров (код 32.3), производство игр и игрушек (код 32.4), производство изделий, не включенных в другие группировки (код 32.9),

Компании, торгующие непродовольственными товарами: деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (код 46.15), деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха (код 46.16), деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами (код 46.18.1), деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами (код 46.18.2), торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (код 46.4), торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код 47.5), торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (код 47.6), торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах - розничную торговлю предметами одежды; - розничную торговлю меховыми изделиями (код 47.7), торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8),

Воздушный транспорт: деятельность воздушного и космического транспорта (код 51),

Образование: образование дополнительное (код 85.4),

Салоны красоты: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код 96.02).

Такими видами деятельности в городе занимаются около 60 тысяч юрлиц, судя по данным СПАРК. Открытые базы данных показывают, что в этих компаниях официально в штаты трудоустроено 434 тысячи человек. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует, что в тех же отраслях заняты еще 64 тысячи ИП (у них также могут быть наемные работники). Иными словами, в пострадавших отраслях, которые сейчас остались либо вообще без денег, либо с самым минимальным объемом выручки, не покрывающим затрат на операционную деятельность, работает никак не меньше 500 тысяч человек.



Так, в швейном производстве работает больше 14 тысяч человек. Тех, кто занимается “производством мебели” в городе официально как минимум 7 тысяч. В сухопутном транспорте, работу которого тоже в апреле довольно сократили, - как минимум 160,5 тысяч. В отрасли спортивных клубов только официально заняты 22,3 тысячи петербуржцев. В непродовольственной торговле - 107 тысяч.

К этим цифрам смело можно добавлять несколько сотен тысяч тех, кто работает не в штате, а по договору. В фитнес-индустрии, в салонах красоты, в турбизнесе, в общепите и на транспорте таких сотрудников до 90%. Одних только таксистов в городе - никак не меньше 30 тысяч, судя по количеству действующих разрешений в реестре комитета по транспорту. Получится ли, если всех этих “непостоянных” сотрудников прибавить к “официальным” 500 тысячам, целый миллион оставшихся без основной части доходов петербуржцев и приезжих, неизвестно, но вряд ли такая цифра будет очень далека от реальности.

