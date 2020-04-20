Два пациента психбольницы сбежали через окно в Петербурге. Спуститься на землю помог жгут из вещей

Двух пациентов психиатрической больницы № 6 на набережной Обводного канала, 9, разыскивают полицейские и медики. Мужчины сумели выбраться с третьего этажа через окно палаты по верёвке из вещей.



Как 20 апреля стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), заявление в правоохранительные органы поздним вечером накануне подала дежурный врач клиники. По её словам, когда в 23 часа ответственный зашёл в палату во время ночного осмотра, кровати 38-летнего петербуржца и его 21-летнего товарища оказались пусты, решётка на окне была поломана. Добраться до первого этажа беглецы, очевидно, помогали друг другу, по очереди придерживая верёвку, которую тщательно скрутили из всего, что нашлось под рукой.

