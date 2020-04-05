Оперативный штаб пытается найти способ и своих из-за границы вернуть, и еще больше коронавируса не завезти. Самих возвращенцев вероятность спровоцировать собой новую вспышку COVID-19, похоже, не сильно волнует.

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ



В ночь на 4 апреля Россия на неопределенный срок прервала международные авиасообщения из-за пандемии нового коронавируса. «Мы никого не бросаем», - тут же заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Туристы, застрявшие на заграничных курортах, объединяются в мессенджерах, подключают СМИ и знакомых, публикуют петиции с требованием организовать чартерные рейсы. Те, кого уже вывезли, рассказывают, как попали на многотысячные штрафы прямо в аэропорту или объявили голодовку в обсерваторе.

Россия официально прервала авиасообщение с другими странами, но оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой тут же пояснил, что всего лишь взял тайм-аут на пару дней, чтобы организовать возвращение наших граждан домой цивилизованно. При этом наверняка выяснить, сколько именно туристов оказались в ловушке из-за пандемии, не удается даже с помощью официальных сервисов.



Так, 1 апреля в МИД РФ говорили о 35 тысячах россиян, застрявших в других странах, причем 20 тысяч из них находилось в Таиланде. Тем, у кого были куплены обратные билеты на даты с 16 марта до 31 мая, пообещали материальную помощь (в общей сложности на это выделили 500 миллионов бюджетных рублей) – 2,4 тысячи рублей в сутки на взрослого, по 1,9 тыс – на ребенка.

Всем предложили зарегистрироваться на Едином портале госуслуг. Параллельно в местных консульствах и даже просто группах в мессенджерах составляют свои собственные списки. Некоторые туристы уже не помнят, сколько анкет с персональными данными они заполнили за последние пару дней.

В посольстве РФ в Таиланде в связи с приостановкой авиасообщения срочно, «до конца дня 5 апреля», попросили всех россиян, желающих выехать домой, внести информацию о себе в форму на сайте консульства. Тем временем жители Урала объединились в WhatsApp и начали составлять собственный список. Он, как сообщила одна из туристок в Таиланде, Арина Шадрина, будет представлен утром 6 апреля на совещании с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе. А 7-8 апреля, по словам Шадриной, возможна организация рейса «Уральских авиалиний» Бангкок-Новосибирск при поддержке правительства Свердловской области и полпреда УРФО.



«Уральцы были самими активными, привлекали прессу и депутатов, поэтому правительство Свердловской области готово нам помочь, от нас требуют составить списки до 21 часа по уральскому времени 5 апреля, чтобы их передали местному полпреду. Ориентировочные даты 7-8 апреля, вероятно, Новосибирск. По поводу обсервации пока обсуждения не было, но надо быть к ней готовыми. Это касается тех, кто хочет улететь в ближайшее время», - утверждает туристка.

В списке уже есть туристы из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Жителям других регионов, которые готовы лететь в Новосибирск и с большой долей вероятности остаться на две недели в местном обсерваторе, тоже предлагают внести свои данные в список.

«Речь о деньгах за вывоз не ведётся! - утверждают активисты, ведущие запись. - Одна из пассажирок и участница этой группы вела переписку на протяжении недели с директором департамента международных связей Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Также задействованы были родственные связи».



Участников чата, которые высказывают предположение, что этот список в ближайшее время будет использоваться «для развода на деньги», отправляют в бан. «Фонтанке» не удалось оперативно получить комментарий властей Свердловской области.

Туристы, застрявшие в Испании, разделились на тех, кто уже ждет возможности покинуть страну в Мадриде, и тех, кто находится в других городах и очень боится ехать в Мадрид из-за эпидемии. Но улететь откуда-то, кроме столицы, скорее всего, не получится, поэтому в списках, которые туристы составляют для посольства РФ в Испании, они сразу уточняют, сколько времени им понадобится на дорогу до аэропорта. В списке не только туристы, но и студенты, которые приехали по обмену, а теперь оказались в непростой ситуации.

Так, одна из студенток, которая находится в Херес де ла Фронтера, может попасть в Мадрид только поездом. Он ходит только один раз в день, в шесть часов вечера. Другая студентка будет добираться в аэропорт из Уэльвы (Андалусия), и там тоже ходит только один поезд в сутки. Люди в мадридском чате стараются сохранять присутствие духа, но с каждым днем это все сложнее.



Проблемы возникают даже с заполнением анкеты на получение матпомощи на сайте Госуслуг. «Там по-русском написано - есть ли обратный билет? Не «был ли», а «есть ли», в настоящем времени. Я по-русски и ответила, что нет. Хотя он был на 1 апреля. Получается я теперь ничего не получу? Как можно такие формы придумывать идиотские», - возмущается одна из туристок.

Некоторые заполняют анкету по три раза подряд, так как вспоминают, что в предыдущий раз заполнили ее с ошибкой или неточностью. Случаются и казусы. «Мне после того, как я всё заполнила на Госуслугах, 1 апреля пришло предложение стать волонтёром в Москве и заботиться о пожилых..... а мне самой 59 .... и кабинет у меня там давно (На портале Госуслуг. – Прим. ред.) и доки там есть. И я – тут», - написала Наталья, которая ждет возможности улететь из Мадрида.

Чтобы добраться до Мадрида с Тенерифе, нужно порядка 35 часов. А там, по подсчетам самих туристов, остается порядка 200 россиян. Они тоже начали составлять собственные списки и разместили в Интернете петицию с просьбой организовать для них вылет с острова, а не из Мадрида, который иначе, как «эпицентр заражения», не называют.



Между тем, чат двух сотен туристов, застрявших в Перу, плавно превратился в «хроники обсервации». Большинство участников чата уже вывезли на родину и отправили в санатории – отбывать две недели изоляции. Однако многие просто подписали в аэропорту Шереметьево отказ от обсерватора, согласившись на потенциальный штраф за это, и отравились в другие города – на поездах.

«Я подписала протокол об отказе ехать в обсервацию, - рассказала Ирина, которой удалось вырваться из Перу в Москву. - Торопилась на самолёт на Казань. Добежала до первого табло, а там написано "отменён". Рейс, на который билет был куплен за 3 часа до вылета!!! На поезде доехала до Казани. Позвонила на телефоны об оформлении больничного. На сайт ФСС.ru всё отправила. Сегодня позвонили из поликлиники и сказали, что надо ещё фото печати о въезде в Россию. Больничный с 3 апреля на две недели. Больше пока никто и ничего. Жду решении судьбы по штрафу».

Другие «перуанцы» попали в обсерватор в подмосковном Пушкино. Условия там они признали в целом приемлемыми, если бы не предложенная им больничная еда. Питаться за свой счет, через службу доставки, вчерашним туристам сначала запретили вовсе. Потом разрешили заказать не больше одного килограмма снеди на человека – и только один раз, в воскресенье, 5 апреля. Однако когда взятые под наблюдение туристы всерьез начали обсуждать возможность голодовки, администрация обсерватора якобы сдалась и все ограничения отменила. «Отдыховчане, боритесь!» - подбодрили товарищей по перуанскому рейсу обитатели обсерватора в Пушкино.

