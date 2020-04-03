Доха как прозрение. Не всем подозреваемым в коронавирусе заменили обсервацию на домашний карантин

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Опубликованное постановление №10 меняет порядок медицинского наблюдения для возвращающихся в страну граждан. Теперь оно возможно по месту их проживания, если проживают они в регионе прибытия. В предыдущем постановлении — №9 — привилегией отбывать двухнедельную самоизоляцию в квартире обладали только жители столицы и Подмосковья. Все остальные, включая петербуржцев, должны были после стресс-отпуска отправляться прямиком в обсерватор.

До 2 апреля Петербург отправлял в обсерватор только тех, кто нарушал правила самоизоляции на дому. Их, пренебрегших рекомендациями Роспотребнадзора, ждали номера переоборудованного пансионата «Заря». Он находится в Репино и рассчитан на 500 человек. Первые легкомысленные заселились сюда 26 марта, по состоянию на утро 2 апреля в пансионате было занято 52 места.



Девятое постановление главного санитарного врача России Анны Поповой было подписано 30 марта, а опубликовано и вступило в силу 1 апреля. Двух дней хватило Петербургу, чтобы понять — исполнить его невозможно. По данным городского оперативного штаба, 30 марта о своем прибытии из-за рубежа сообщили 756 человек. 31-го — еще 354. В общем, вступи постановление Поповой в силу в день подписания и за два дня — две «Зари».

2 апреля, когда неожиданно для Смольного в Пулково сел борт из катарской Дохи, город столкнулся с необходимостью поместить под обсервацию 128 человек. С учетом уже имеющихся «легомысленных» получалось, что во второй половине 2 апреля пансионат будет забит больше чем на треть. Еще парочка таких «неожиданных» рейсов — и «Заря» захлебнется. После препирательств в аэропорту сложилась следующая схема: 61 горожанина по аналогии с Москвой поместили под домашний карантин. 11 ленобластных приравняли к Подмосковью и развезли автобусами по домам.

Но все равно оставалось 56 жителей Северо-Запада. По вынужденной логике Смольного эти были названы иногородними, и для них уже не было другого пути, кроме как в Курортный район. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что все так и случилось. Читатели «Фонтанки», впрочем, его тут же скорректировали, рассказав нашей редакции, что автобусе до пансионата они насчитали лишь 18 пассажиров. А телеканал «НТВ» оперативно связался с одной из иногородних, которая рассказала, что она едет домой на такси.



Следующим утром петербургский Роспотребнадзор подтвердил, что до «Зари» доехали только 18 человек. Более того, и их-то уже отправляют по домам. В 09.00 было опубликовано и вступило в силу десятое постановление Анны Поповой. Оно, пусть и с опозданием, легализовало нахождение петербуржцев дома. Можно даже посчитать, скольких примерно: за 1 апреля о прибытии из другой страны сообщили 238 человек. За 2 апреля – 186.

Непонимание - почему из «Зари» разлетелись так называемые иногородние - остается. Даже в новой редакции требований федерального Роспотребнадзора говорится: если в аэропорт прибыл человек, проживающий на территории другого субъекта, - ему точно в обсерватор.

Комитет по соцполитике на вопрос о выписке из «Зари» отвечал, что и прибываю,т и выезжают «постояльцы» в соответствии с предписаниями санитарной службы. В петербургском управлении Роспотребнадзора удивлялись и ни о каких предписаниях слышать не хотели. «Они должны 14 дней провести в обсерваторе, на 10-й сдать анализ, получить отрицательный результат. И только на основании этого их могут выписать из пансионата «Заря», - были категоричны в пресс-службе днем 3 апреля.



У происходящего может быть два варианта объяснения.

Первый состоит в том, что постановление федерального Роспотребнадзора – документ для отчетности, описывающий сферические меры в вакууме идеально готовых к эпидемии регионов.

Второй – постановление все-таки исходит из каких-то моделей и протоколов, и его исполнение реально влияет на скорость распространения эпидемии.

«Фонтанка» направила запрос в Роспотребнадзор еще вечером 2 апреля (до того как ведомство поправило само себя и разрешило местных развозить по домам, а не в обсерватор). Из сохранивших актуальность вопросов можно назвать такой: допускается ли частичное или полное неисполнение требований региональными властями.

Дело не только в иногородних. Смольный подчеркивает, что город лидирует в России по количеству протоколов, выписанных по факту нарушения режима самоизоляции. Не совсем ясно, что это демонстрирует: административные возможности чиновников или степень доверия, которой заслуживают изолированные дома возвращенцы. Всего протоколов – 170; на вопрос, много это или мало, косвенно отвечает губернатор Беглов, когда говорит, что один зараженный передает вирус десятерым. На домашнем карантине – почти 9 тысяч человек, в обсерваторе – 40 мест занято и 460 ожидают нарушителей.



Между тем, в пресс-службе администрации губернатора подтвердили, что предполагается появление новых обсерваторов. Где именно – не уточняют. 19 марта Военно-медицинская академия им. Кирова сообщила, что подготовила для обсервации гражданских три своих клиники, и даже провела в них учения. Одна из них — военно-морской терапии — расположена на Загородном проспекте. Еще две — оториноларингологии и госпитальной терапии — в месте основного базирования ВМедА, на улице Академика Лебедева. Согласно разъяснению Роспотребнадзора от 11.02.2020 года, под обсерватором понимаются удаленные от крупных городов санатории, профилактории, реабилитационные центры. С какой целью ВМедА подготовил свои клиники в центре Петербурга, уточнить не удалось. В пресс-службе академии все вопросы переадресовали в Минобороны. А на федеральном уровне военное ведомство «Фонтанке» ответило, что «кроме указанной на сайте информации, подробностей нет и пока не будет».

По данным Росавиации, 3 апреля более 30 тысяч человек остаются за границей. Роспотребнадзор в пятничном информационном бюллетене повторяет, что общая вместимость региональных обсерваторов составляет 23 690 мест. Даже с учетом домашнего карантина — цифры не сходятся. С учетом явно непропорциональной нагрузки на регионы — девятое предписание Анны Поповой могло стать катастрофой. С 4 апреля Росавиация приостанавливает возвратные рейсы — срок неопределенный.