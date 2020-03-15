Верховный суд не дал спикеру ЗакСа победить застройщиков на Петроградке путем включения частных участков в список скверов. В действиях Макарова была доля правды, но муниципалы не пошевелились.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Стены соседних домов утыканы маячками. Они не лопаются, и новых трещин на фасадах за последние месяцы не появляется. Но проблем у местных жителей от этого меньше не стало, выяснила «Фонтанка», прогулявшись по всем несостоявшимся скверам Петроградского района. В каждой из пяти конфликтных точек есть здания в трещинах. Где-то проблемы сильнее, и приходится укреплять фундаменты. Где-то ситуация попроще, и следить за маячками можно с определенной долей оптимизма.

«Бронка Групп» приостановила строительство ЖК Family Loft на Большой Разночинной в конце февраля из-за опасной просадки соседнего дома. Стройку на набережной Адмирала Лазарева временно приостанавливала и «Л1» — оказалось, что в соседнем доме почти отсутствует фундамент. Больше двух лет стояла стройплощадка «Аквилон Инвест» на Лодейнопольской — лишь в начале марта компания объявила о возобновлении работ.



Стройка ЖК Family Loft «Бронки Групп» на Большой Разночинной, 19А Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещины на доме по адресу Большая Разночинная, 19 Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещина в доме на Большой Разночинной, 19 Фото: читательница «Фонтанки» Наталья

Судьба пяти земельных участков на Петроградской стороне уже не раз подвисала в воздухе. Планы застройщиков по возведению в районе новых ЖК стали причиной гнева спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, который опекает район. В январе 2018 года по его инициативе земли, находящиеся в частной собственности, включили в городской список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Правда, позже Верховный суд признал, что это незаконно.

Тем не менее превратить стройки в скверы муниципалы могли хотя бы попытаться, воспользовавшись случаем. Особенно если учитывать, что ежегодно из городского бюджета на создание ЗНОПов тратятся сотни миллионов рублей. Макаровский закон в отношении участка между Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами (клубный дом «Октавия» «Балтийской коммерции») действовал два месяца. Земля между Малой Зелениной, Петергофской, Пионерской и набережной Адмирала Лазарева (ЖК One Trinity Place от «Цветения сливы») считалась сквером с января по май 2018-го. А участок на набережной Адмирала Лазарева, 16 (ЖК «Классика-2» от «Л1») входил в список ЗНОП почти полгода.



На участке «Аквилон Инвеста» на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строительная площадка к моменту включения в ЗНОП уже стояла замороженной. Признаков сквера обнаружить по этому адресу не удалось, а местные жители не помнят никаких подвижек в сторону озеленения. В МО «Чкаловское» (в его ведении находится участок «Аквилон Инвеста») не нашлось сотрудника, который смог бы рассказать, как муниципалы в 2018 году распорядились подарком Макарова. Но секретарь отметила, что для организации сквера к ним сначала должна была поступить заявка от местных жителей. В городском комитете по благоустройству не смогли оперативно ответить на вопросы.

Судя по тому, сколько проблем оказалось в соседних зданиях, Макаров, возможно, был недалек от истины: дома старого жилфонда не выдерживают строительства элиток по соседству. К примеру, ЖК Family Loft на Большой Разночинной, 19А, — в феврале «Бронке Групп» временно запретили его возводить уже не депутаты, а аппарат вице-губернатора Петербурга. «В соответствии с информацией о выявленных в результате геотехнического мониторинга ГБУ «ЦЭТС» значениях суммарной осадки, динамики развития трещин в зданиях окружающей застройки… для исключения негативного влияния строительство объекта приостановлено для условной стабилизации осадок», — говорится в сообщении врио начальника аппарата вице-губернатора Николая Линченко.



Разрешение на строительство жилого комплекса на Большой Разночинной ООО «Орион», принадлежащее компании «Бронка Групп», получило в июне 2018 года. Проект предполагает возведение девятиэтажного жилого здания на 57 квартир с подземным паркингом. Выдать клиентам ключи застройщик планирует в 2021 году. Макаров давно обещал «Бронке» трансформировать участок в сквер, но в октябре 2019 года, несмотря на угрозы, на площадке закипела работа.

Жители соседнего дома на Большой Разночинной, 19, забили тревогу в январе: в их квартирах и на фасадах здания появились трещины, перекосы дверей и окон, а с внешней стороны здания начала осыпаться штукатурка. А фирме «ЮрФинЭксперт», арендующей помещение на Большой Разночинной, 19, «Бронке» в декабре пришлось менять входную и межкомнатные двери. Компания создала в одной из квартир соседнего дома штаб для консультаций жильцов, начала укреплять грунты по манжетной технологии. Но в январе комиссия петербургской службы госстройнадзора и экспертизы выявила, что дом за время стройки просел уже на 29 мм. Это критическая цифра: для зданий 2-й категории технического состояния (которую ему присвоили) допустимо 30 мм.



В «Бронке» рассказывают, что сейчас завершают работы по усилению грунтов между шпунтовым рядом и близлежащими домами. Местные проведение этих работ вспоминают так: «В квартирах был треск. Увеличились трещины. Появились новые. Независимые эксперты говорят одно и то же: эти работы никак не помогут остановить осадку дома при откопке котлована и погружения свай. Этих работ еще не было! А осадка уже достигла максимума».

«По просьбе жителей ближайших домов проводится обследование стен фасадов соседних домов № 19 и № 23 независимой экспертной организацией — государственным бюджетным учреждением «Центр экспертно-технического сопровождения» (СПб ГБУ «ЦЭТС»)», — комментируют в пресс-службе «Бронки». В компании настаивают, что сверхнормативного влияния на окружающую застройку не выявлено.

На другом привлекшем внимание Макарова участке после паузы анонсировали возобновление строительных работ. Речь о ЖК бизнес-класса Kingdom, который на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строит ООО «Статус Эр» (входит в холдинг «Аквилон Инвест»). Там проблемы начались еще в конце 2017-го: тогда жители дореволюционного дома, расположенного по соседству на Лодейнопольской, 9, обратились к председателю ЗакСа с жалобами на трещины, перекошенные окна и просадку фундамента. Стройку останавливали в 2018 году по решению Госстройнадзора. Позже «Аквилон Инвесту» удалось получить разрешение на строительство и оспорить в городском и Верховном суде закон о внесении земельного участка в ЗНОП. В феврале 2020-го Петербургский городской суд признал незаконным внесение изменений в Генплан, по которому участок был отнесен к зоне Р2.

Замороженная стройка на участке ЖК Kingdom «Аквилон Инвеста» на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Информационный щит ЖК Kingdom «Аквилон Инвеста» Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру»

«Когда сваи заколачивали, дом начал весь ходить. Между швами штукатурка начала сыпаться», — рассказывает один из местных. Пока на территории участка полная тишина и никаких признаков возобновления стройки не видно. В «Аквилон Инвесте» заявляют, что сейчас проводят дополнительное обследование зданий. Жители расположенных рядом домов опасаются: как только строительные работы возобновятся, история может повториться.

Но застройщик считает, что никакой деформации соседнего дома не было и нет. «Согласно данным мониторинга за весь период строительства и консервации объекта с июля 2017 года по март 2020 года осадки жилого дома составили 7,5 мм, при нормативе 30 мм, т. е. в допустимых пределах. Деформаций не было зафиксировано. Кроме того, обращаем внимание, что естественная осадка для зданий в Санкт-Петербурге составляет 3 мм в год. Таким образом, результаты накопительного мониторинга и обследований подтверждают, что строительство нашего объекта никаким образом не влияет на окружающую застройку», — уверяют в пресс-службе холдинга. По словам сотрудников компании, наиболее технически сложные работы — в том числе и забивание свай — уже выполнены на 90%.



Еще один сквер хотели создать на набережной Адмирала Лазарева, 14. На этом месте компания «Л1» возводит семиэтажный ЖК «Классика-2» на 36 квартир. Разрешение на строительство было получено в 2016 году, но зимой 2018-го участок площадью 0,26 га попал в список потенциальных скверов. Самый ближайший к стройке дом находится на набережной Адмирала Лазарева, 16А. На его фасаде сейчас трещина, а еще одна — на стене в парадной. Она отмечена маячком, датированным 23 июля 2019-го.



Информационный щит ЖК «Классика-2» «Л1» по адресу: наб. Адмирала Лазарева, 14 Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещина в парадной на наб. Адмирала Лазарева, 16А Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещина на фасаде в доме на наб. Адмирала Лазарева, 16А Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Незавершенные работы по укреплению фундамента, которые «Л1» делала в доме на наб. Адмирала Лазарева, 16А Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру»

«Трещины пошли, когда строили первое здание этого комплекса, они били сваи, — рассказывает житель дома Федор. — Как закончили строить, трещины тоже перестали появляться. А потом, как начали строить новый дом, снова пошли трещины, народ начал волноваться, и строительство приостановили. Обещали использовать новые технологии, которые не создают вибрационных нагрузок».

Сейчас земля возле дома перекопана и огорожена — не так давно застройщик закончил укреплять у соседей фундамент. «Дом объективно старый, он так построен — практически без фундамента. В феврале работы были приостановлены именно из-за этой проблемы. Мы укрепили фундамент, сделали все необходимые работы по сохранению дома, ГАСН все проверил и разрешил нам продолжать строительство. 2 марта мы возобновили стройку, — поясняет директор по развитию «Л1» Надежда Калашникова. — Трещины были и до начала строительства, сейчас наши специалисты ведут мониторинг, там установлены контрольные маяки. Вероятность появления новых почти нулевая — все основные сложные работы по забиванию свай и укреплению фундамента уже пройдены».

Последние два участка, которые когда-то попали под «зеленую» инициативу Макарова, находятся на Малой Зелениной, 8, и набережной Адмирала Лазарева, 24. На первом «Балтийская коммерция» строит клубный дом «Октавия». Земля граничит с городской поликлиникой № 30 и двухэтажным зданием, которое сдается в аренду. На каждом — трещины с маяками от 13 ноября 2019 года. Судя по тому, что метки не лопнули, дальше разрушение здания не пошло. Хотя сотрудники поликлиники и сейчас с ужасом вспоминают, как по стенам шла вибрация, когда на соседнем участке забивали сваи.



Информационный щит ЖК «Октавия» «Балтийской коммерции» на Малой Зелениной, 8А Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещина на фасаде городской поликлиники № 30 на Малой Зелениной, 6 Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру»

По словам директора по развитию «Балтийской коммерции» Ивана Архипова, для охраны окружающих зданий на участке сделано шпунтовое ограждение. «Только после этого заливают котлован, чтобы грунт не просел. Обычно ограждение потом вытаскивают и используют повторно, но мы на своем участке на всякий случай оставили». Сам Архипов уверяет, что все трещины в окружающих домах появились еще до начала их стройки, а любое возведение дома в историческом центре никогда не проходит безболезненно.

Неизвестно, какое отношение к деформации старых домов имеет еще один неудавшийся сквер — ЖК One Trinity Place от застройщика «Цветение сливы». Помещения в ближайшем к нему здании — на набережной Адмирала Лазарева, 22, — тоже сдаются в аренду, на фасадах сейчас все те же трещины с маяками, датированными 13 ноября 2019 года. На вопросы «Фонтанки» о том, известно ли застройщику об уязвимости окружающих зданий и какие меры по сохранению дома уже предприняты, в компании не ответили.

Построенный корпус ЖК One Trinity Place Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Информационный щит ЖК One Trinity Place «Цветения Сливы» на набережной Адмирала Лазарева Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру» Трещина в доме на наб. Адмирала Лазарева, 22 Фото: Елизавета Ивантей /«Фонтанка.ру»