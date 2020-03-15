Еще не рушатся, но трещат. Как выживают дома вокруг неудавшихся макаровских ЗНОПов
Верховный суд не дал спикеру ЗакСа победить застройщиков на Петроградке путем включения частных участков в список скверов. В действиях Макарова была доля правды, но муниципалы не пошевелились.
Стены соседних домов утыканы маячками. Они не лопаются, и новых трещин на фасадах за последние месяцы не появляется. Но проблем у местных жителей от этого меньше не стало, выяснила «Фонтанка», прогулявшись по всем несостоявшимся скверам Петроградского района. В каждой из пяти конфликтных точек есть здания в трещинах. Где-то проблемы сильнее, и приходится укреплять фундаменты. Где-то ситуация попроще, и следить за маячками можно с определенной долей оптимизма.
«Бронка Групп» приостановила строительство ЖК Family Loft на Большой Разночинной в конце февраля из-за опасной просадки соседнего дома. Стройку на набережной Адмирала Лазарева временно приостанавливала и «Л1» — оказалось, что в соседнем доме почти отсутствует фундамент. Больше двух лет стояла стройплощадка «Аквилон Инвест» на Лодейнопольской — лишь в начале марта компания объявила о возобновлении работ.
Судьба пяти земельных участков на Петроградской стороне уже не раз подвисала в воздухе. Планы застройщиков по возведению в районе новых ЖК стали причиной гнева спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, который опекает район. В январе 2018 года по его инициативе земли, находящиеся в частной собственности, включили в городской список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Правда, позже Верховный суд признал, что это незаконно.
Тем не менее превратить стройки в скверы муниципалы могли хотя бы попытаться, воспользовавшись случаем. Особенно если учитывать, что ежегодно из городского бюджета на создание ЗНОПов тратятся сотни миллионов рублей. Макаровский закон в отношении участка между Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами (клубный дом «Октавия» «Балтийской коммерции») действовал два месяца. Земля между Малой Зелениной, Петергофской, Пионерской и набережной Адмирала Лазарева (ЖК One Trinity Place от «Цветения сливы») считалась сквером с января по май 2018-го. А участок на набережной Адмирала Лазарева, 16 (ЖК «Классика-2» от «Л1») входил в список ЗНОП почти полгода.
На участке «Аквилон Инвеста» на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строительная площадка к моменту включения в ЗНОП уже стояла замороженной. Признаков сквера обнаружить по этому адресу не удалось, а местные жители не помнят никаких подвижек в сторону озеленения. В МО «Чкаловское» (в его ведении находится участок «Аквилон Инвеста») не нашлось сотрудника, который смог бы рассказать, как муниципалы в 2018 году распорядились подарком Макарова. Но секретарь отметила, что для организации сквера к ним сначала должна была поступить заявка от местных жителей. В городском комитете по благоустройству не смогли оперативно ответить на вопросы.
Судя по тому, сколько проблем оказалось в соседних зданиях, Макаров, возможно, был недалек от истины: дома старого жилфонда не выдерживают строительства элиток по соседству. К примеру, ЖК Family Loft на Большой Разночинной, 19А, — в феврале «Бронке Групп» временно запретили его возводить уже не депутаты, а аппарат вице-губернатора Петербурга. «В соответствии с информацией о выявленных в результате геотехнического мониторинга ГБУ «ЦЭТС» значениях суммарной осадки, динамики развития трещин в зданиях окружающей застройки… для исключения негативного влияния строительство объекта приостановлено для условной стабилизации осадок», — говорится в сообщении врио начальника аппарата вице-губернатора Николая Линченко.
Разрешение на строительство жилого комплекса на Большой Разночинной ООО «Орион», принадлежащее компании «Бронка Групп», получило в июне 2018 года. Проект предполагает возведение девятиэтажного жилого здания на 57 квартир с подземным паркингом. Выдать клиентам ключи застройщик планирует в 2021 году. Макаров давно обещал «Бронке» трансформировать участок в сквер, но в октябре 2019 года, несмотря на угрозы, на площадке закипела работа.
Жители соседнего дома на Большой Разночинной, 19, забили тревогу в январе: в их квартирах и на фасадах здания появились трещины, перекосы дверей и окон, а с внешней стороны здания начала осыпаться штукатурка. А фирме «ЮрФинЭксперт», арендующей помещение на Большой Разночинной, 19, «Бронке» в декабре пришлось менять входную и межкомнатные двери. Компания создала в одной из квартир соседнего дома штаб для консультаций жильцов, начала укреплять грунты по манжетной технологии. Но в январе комиссия петербургской службы госстройнадзора и экспертизы выявила, что дом за время стройки просел уже на 29 мм. Это критическая цифра: для зданий 2-й категории технического состояния (которую ему присвоили) допустимо 30 мм.
В «Бронке» рассказывают, что сейчас завершают работы по усилению грунтов между шпунтовым рядом и близлежащими домами. Местные проведение этих работ вспоминают так: «В квартирах был треск. Увеличились трещины. Появились новые. Независимые эксперты говорят одно и то же: эти работы никак не помогут остановить осадку дома при откопке котлована и погружения свай. Этих работ еще не было! А осадка уже достигла максимума».
«По просьбе жителей ближайших домов проводится обследование стен фасадов соседних домов № 19 и № 23 независимой экспертной организацией — государственным бюджетным учреждением «Центр экспертно-технического сопровождения» (СПб ГБУ «ЦЭТС»)», — комментируют в пресс-службе «Бронки». В компании настаивают, что сверхнормативного влияния на окружающую застройку не выявлено.
На другом привлекшем внимание Макарова участке после паузы анонсировали возобновление строительных работ. Речь о ЖК бизнес-класса Kingdom, который на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строит ООО «Статус Эр» (входит в холдинг «Аквилон Инвест»). Там проблемы начались еще в конце 2017-го: тогда жители дореволюционного дома, расположенного по соседству на Лодейнопольской, 9, обратились к председателю ЗакСа с жалобами на трещины, перекошенные окна и просадку фундамента. Стройку останавливали в 2018 году по решению Госстройнадзора. Позже «Аквилон Инвесту» удалось получить разрешение на строительство и оспорить в городском и Верховном суде закон о внесении земельного участка в ЗНОП. В феврале 2020-го Петербургский городской суд признал незаконным внесение изменений в Генплан, по которому участок был отнесен к зоне Р2.
«Когда сваи заколачивали, дом начал весь ходить. Между швами штукатурка начала сыпаться», — рассказывает один из местных. Пока на территории участка полная тишина и никаких признаков возобновления стройки не видно. В «Аквилон Инвесте» заявляют, что сейчас проводят дополнительное обследование зданий. Жители расположенных рядом домов опасаются: как только строительные работы возобновятся, история может повториться.
Но застройщик считает, что никакой деформации соседнего дома не было и нет. «Согласно данным мониторинга за весь период строительства и консервации объекта с июля 2017 года по март 2020 года осадки жилого дома составили 7,5 мм, при нормативе 30 мм, т. е. в допустимых пределах. Деформаций не было зафиксировано. Кроме того, обращаем внимание, что естественная осадка для зданий в Санкт-Петербурге составляет 3 мм в год. Таким образом, результаты накопительного мониторинга и обследований подтверждают, что строительство нашего объекта никаким образом не влияет на окружающую застройку», — уверяют в пресс-службе холдинга. По словам сотрудников компании, наиболее технически сложные работы — в том числе и забивание свай — уже выполнены на 90%.
Еще один сквер хотели создать на набережной Адмирала Лазарева, 14. На этом месте компания «Л1» возводит семиэтажный ЖК «Классика-2» на 36 квартир. Разрешение на строительство было получено в 2016 году, но зимой 2018-го участок площадью 0,26 га попал в список потенциальных скверов. Самый ближайший к стройке дом находится на набережной Адмирала Лазарева, 16А. На его фасаде сейчас трещина, а еще одна — на стене в парадной. Она отмечена маячком, датированным 23 июля 2019-го.
«Трещины пошли, когда строили первое здание этого комплекса, они били сваи, — рассказывает житель дома Федор. — Как закончили строить, трещины тоже перестали появляться. А потом, как начали строить новый дом, снова пошли трещины, народ начал волноваться, и строительство приостановили. Обещали использовать новые технологии, которые не создают вибрационных нагрузок».
Сейчас земля возле дома перекопана и огорожена — не так давно застройщик закончил укреплять у соседей фундамент. «Дом объективно старый, он так построен — практически без фундамента. В феврале работы были приостановлены именно из-за этой проблемы. Мы укрепили фундамент, сделали все необходимые работы по сохранению дома, ГАСН все проверил и разрешил нам продолжать строительство. 2 марта мы возобновили стройку, — поясняет директор по развитию «Л1» Надежда Калашникова. — Трещины были и до начала строительства, сейчас наши специалисты ведут мониторинг, там установлены контрольные маяки. Вероятность появления новых почти нулевая — все основные сложные работы по забиванию свай и укреплению фундамента уже пройдены».
Последние два участка, которые когда-то попали под «зеленую» инициативу Макарова, находятся на Малой Зелениной, 8, и набережной Адмирала Лазарева, 24. На первом «Балтийская коммерция» строит клубный дом «Октавия». Земля граничит с городской поликлиникой № 30 и двухэтажным зданием, которое сдается в аренду. На каждом — трещины с маяками от 13 ноября 2019 года. Судя по тому, что метки не лопнули, дальше разрушение здания не пошло. Хотя сотрудники поликлиники и сейчас с ужасом вспоминают, как по стенам шла вибрация, когда на соседнем участке забивали сваи.
По словам директора по развитию «Балтийской коммерции» Ивана Архипова, для охраны окружающих зданий на участке сделано шпунтовое ограждение. «Только после этого заливают котлован, чтобы грунт не просел. Обычно ограждение потом вытаскивают и используют повторно, но мы на своем участке на всякий случай оставили». Сам Архипов уверяет, что все трещины в окружающих домах появились еще до начала их стройки, а любое возведение дома в историческом центре никогда не проходит безболезненно.
Неизвестно, какое отношение к деформации старых домов имеет еще один неудавшийся сквер — ЖК One Trinity Place от застройщика «Цветение сливы». Помещения в ближайшем к нему здании — на набережной Адмирала Лазарева, 22, — тоже сдаются в аренду, на фасадах сейчас все те же трещины с маяками, датированными 13 ноября 2019 года. На вопросы «Фонтанки» о том, известно ли застройщику об уязвимости окружающих зданий и какие меры по сохранению дома уже предприняты, в компании не ответили.
«Это же очевидно, что строительство в историческом центре в большинстве случаев направлено лишь на извлечение быстрой прибыли, — говорит Вячеслав Макаров. — О сохранности старинных зданий, о коммунальных сетях и социальной инфраструктуре, об эстетическом облике кварталов девелоперы не то что заботятся в последнюю очередь. Строители, чиновники от исполнительной власти об этом абсолютно не думают».
По его словам, сейчас непонятно, что может помешать девелоперам застраивать Петроградку. Но Макаров обещает, что «региональные законы день и ночь будут работать на то, чтобы напрочь отбить аппетит у недобросовестных строителей».
Просто пока не получается.
Елизавета Ивантей для «Фонтанки.ру»