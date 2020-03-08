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08.03.2020 12:19
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«Вы самые лучшие в мире». Путин поздравил россиянок с Восьмым марта

В Международный женский день, 8 Марта, президент России обратился к представительницам прекрасного пола с поздравлением. Текст с тёплыми словами для россиянок опубликован на сайте Кремля.

«Вам каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких», — признался Владимир Путин.

В обращении говорится о восхищении и любви, уважении и благодарности. «О том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире».

Как и во многих своих поздравительных выступлениях, глава РФ вновь сделал акцент на преемственности поколений и ценности института семьи. Особенно признателен президент, подчёркивается в тексте, тем, кто посвятил себя материнству.

От лица всех мужчин пообещал быть «достойными вас» и проявлять заботу.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так — всегда, а не только 8 марта», — приводит его слова Кремль.

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Комментарии (1)

Traktorist_5e4d82eda3cae
лицимерие Путина зашкаливает просто!!! президент адекватен вообще? сначала "подарок" увеличением срока пенсии, а теперь о любви говорит, под суд его! за геноцид и воровство
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