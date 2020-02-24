Вадима Валентиновича по праву можно считать отцом того «Петергофа», который мы сейчас можем увидеть. В 1965 году после истфака Ленинградского университета его приняли в Петродворец на должность Главного хранителя. Уже через 9 лет он стал генеральным директором, а в 2009 году Указом Министерства культуры Российской Федерации Знаменов назначен Президентом музея-заповедника «Петергоф».

При личном участии Знаменова на территории ГМЗ были восстановлены утраченные в годы войны памятники. Среди них – Большой каскад, дворцы Нижнего парка и Александрии. По воспоминаниям коллег, он всё время придумывал что-то новое, чтобы «Петергоф» был не только комплексом дворцов и парков, а настоящим памятником русской истории.