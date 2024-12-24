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Происшествия В Петербурге задержали подростков, которые кинули петарду в отдел полиции Невского района

В Петербурге задержали подростков, которые кинули петарду в отдел полиции Невского района

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2 комментария

Полиция задержала подростков, взорвавших петарду у отдела в Невском районе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О выходке юношей стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в одном из телеграм-каналов. Один из молодых людей бросал петарду в здание, другой снимал и комментировал.

«В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором его 17-летний знакомый», — рассказали в главке.

Друзья были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел. В отношении их возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии
2
Slava_Rossii2
6 минут
А есть закон, который запрещает взрывать петарды возле здания полиции?
olkor90
3 минуты
Вроде взрослые ребята, а все детство играет…
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