В Петербурге задержали подростков, которые кинули петарду в отдел полиции Невского района

Полиция задержала подростков, взорвавших петарду у отдела в Невском районе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
О выходке юношей стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в одном из телеграм-каналов. Один из молодых людей бросал петарду в здание, другой снимал и комментировал.
«В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором его 17-летний знакомый», — рассказали в главке.
Друзья были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел. В отношении их возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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