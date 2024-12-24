В Петербурге задержали подростков, которые кинули петарду в отдел полиции Невского района

Полиция задержала подростков, взорвавших петарду у отдела в Невском районе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О выходке юношей стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в одном из телеграм-каналов. Один из молодых людей бросал петарду в здание, другой снимал и комментировал.