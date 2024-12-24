Зонд NASA пошел на максимальное сближение с Солнцем ради разрешения научных загадок

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe предпринял попытку войти в историю, приблизившись на самое близкое расстояние к Солнцу. Запущенный в 2018 году к центру Солнечной системы, зонд уже пролетал мимо Солнца 21 раз, приближаясь всё ближе, но его полет в канун Рождества стал рекордным: он погрузился во внешние слои атмосферы звезды, выдерживая жесточайшие температуры и экстремальную радиацию.

В течение нескольких дней во время жаркого пролета он перестал выходить на связь, и ученые ждут от него сигнала, который, как ожидается, поступит 28 декабря (если он уцелеет).

Доктор Никола Фокс, руководитель научного отдела NASA, рассказала BBC News, что зонд поможет лучше понять, как работает Солнце.

На максимальном расстоянии зонд находится на расстоянии 6,2 миллиона километров от поверхности Солнца.

«Мы находимся на расстоянии 93 миллионов миль от Солнца, поэтому, если я размещу Солнце и Землю на расстоянии одного метра, солнечный зонд Parker будет находиться в четырех сантиметрах от Солнца — так что это близко», — говорит Фокс.

Зонду придется выдерживать температуру 1400 °C и радиацию, которая может вывести из строя бортовую электронику. Он защищен углеродно-композитным щитом толщиной 11,5 см. Фактически он будет двигаться быстрее любого созданного человеком объекта, развивая скорость 692 017,92 км в час — это эквивалентно перелету из Лондона в Нью-Йорк менее чем за 30 секунд.

Скорость «Паркера» обусловлена ​​огромным гравитационным притяжением, которое он испытывает при падении к Солнцу.

Ученые надеются, что, когда космический аппарат пройдет через внешнюю атмосферу Солнца — его корону, — он разрешит давнюю загадку.

«Корона действительно очень горячая, и мы понятия не имеем, почему», — объясняет доктор Дженнифер Миллард, астроном из Fifth Star Labs в Уэльсе.

«Поверхность Солнца имеет температуру около 6000 °C, но корона, эта разреженная внешняя атмосфера, которую вы можете видеть во время солнечных затмений, достигает миллионов градусов — и это дальше от Солнца. Так как же эта атмосфера становится горячее?»

Миссия также должна помочь ученым лучше понять солнечный ветер — постоянный поток заряженных частиц, вырывающихся из короны. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, небо озаряется ослепительными полярными сияниями.

Однако так называемая космическая погода может также вызывать проблемы, выводя из строя электросети, электронику и системы связи.

Ученым НАСА предстоит тревожное Рождество, пока зонд будет вне связи с Землей.