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Город Пробки в Петербурге растут, общественный транспорт опаздывает, а на КАД лучше не соваться

Пробки в Петербурге растут, общественный транспорт опаздывает, а на КАД лучше не соваться

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49 комментариев
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Загруженность дорог в Петербурге к 17 часам 24 декабря выросла до 7 баллов. Центр по-прежнему стоит, а «Яндекс.Карты» сообщают о перекрытии КАД.

По данным «Яндекс.Пробок», пробки в Петербурге превышают обычный для вторника уровень на 1 балл. Сообщается о перекрытии внешнего кольца КАД от Таллинского до Новоприозерского шоссе. Напомним, что накануне администрация Петербурга предупреждала об ограничениях на КАД, ЗСД и Новоприозерском шоссе в период с 23 по 26 декабря.

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Но основные пробки на данный час все еще сконцентрированы в центре города. Плотно и в обе стороны стоят Садовая улица и Невский проспект. Заторы на набережных Фонтанки, канала Грибоедова и Мойки, Литейном проспекте, улице Пестеля, Гороховой улице, Адмиралтейском проспекте и других. По информации «Яндекс.Карт», все еще перекрыты улицы возле Эрмитажа, в том числе Дворцовая набережная между Дворцовым и Троицким мостами.

«Организатор перевозок» сообщает, что в связи с пробкой на Невском, Садовой и Малой Морской улице автобусы № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 49, 181, 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 12, 22 опаздывают минимум на полчаса. «Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

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Комментарии
49
Branig
2 часа
Ох как некоторых притягивает к себе царское величие.
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
этот в городе...как его
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