Пробки в Петербурге растут, общественный транспорт опаздывает, а на КАД лучше не соваться

По данным «Яндекс.Пробок», пробки в Петербурге превышают обычный для вторника уровень на 1 балл. Сообщается о перекрытии внешнего кольца КАД от Таллинского до Новоприозерского шоссе. Напомним, что накануне администрация Петербурга предупреждала об ограничениях на КАД, ЗСД и Новоприозерском шоссе в период с 23 по 26 декабря.

Но основные пробки на данный час все еще сконцентрированы в центре города. Плотно и в обе стороны стоят Садовая улица и Невский проспект. Заторы на набережных Фонтанки, канала Грибоедова и Мойки, Литейном проспекте, улице Пестеля, Гороховой улице, Адмиралтейском проспекте и других. По информации «Яндекс.Карт», все еще перекрыты улицы возле Эрмитажа, в том числе Дворцовая набережная между Дворцовым и Троицким мостами.