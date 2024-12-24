Центр Петербурга встал в пробках: на Невском — 10 баллов

Аномальные пробки скопились в Петербурге днем 24 декабря. Особенно плотное движение в центре города. В частности, Невский проспект оказался загружен на 10 баллов вместо обычных семи.
По данным «Яндекс.Пробок», в четвертом часу дня загруженность дорог в Петербурге выросла до 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного. А с 16 часов заторы начнут расти еще сильнее, и к вечернему часу пик аналитики ждут «восьмерки».
На этот час пробки сконцентрировались в центре города. Стоят Невский и Садовая, набережные Фонтанки и канала Грибоедова, а также другие улицы, прилегающие к главной магистрали Петербурга. Необычно плотную пробку в 15:18 зафиксировали на площади Александра Невского и Невском проспекте — 4,8 километра от моста Александра Невского до Дворцовой площади. В это же время затор в 5,1 километра собрался на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади, Троицком мосту, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улице. Пробка растянулась от Кронверкского проспекта до Никольского переулка.
Автомобилисты сообщали о перекрытии Невского проспекта. По словам читателя «Фонтанки», движение останавливали минут на 40, но сейчас уже пускают. По данным «Яндекс.Карт», в настоящее время перекрыты улицы возле Эрмитажа, включая Дворцовую набережную.
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