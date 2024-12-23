ЗСД, КАД и «Сортавалу» будут ограничивать с 23 по 26 декабря

Временные ограничения ждут водителей на трех крупных магистралях Петербурга и Ленобласти в ближайшие четыре дня, начиная с понедельника. Грузовикам, напомним, и вовсе придется искать пути объезда.

С 23 по 26 декабря в связи с проведением мероприятий в Петербурге и Ленинградской области будут введены временные ограничения движения на Западном скоростном диаметре от Благодатной улицы до КАД, на КАД от Таллинского до Выборгского шоссе и на Новоприозерском шоссе от КАД до развязки на Сосново. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Водителей просят планировать маршруты объезда заранее. Для тех, кто ездит по «Сортавале», объездные маршруты предлагали здесь.

Также напомним, что с 24 по 26 декабря на КАД с 18-го по 94-й километр (от Выборгского до Ропшинского шоссе) и на «Сортавалу» с нулевого по 54-й километр не будут пускать грузовики.