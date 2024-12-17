Новоприозерское шоссе ограничат под конец года. Водителей просят объезжать

В конце декабря водителей ждут ограничения на трассе «Сортавала». Для поездок из Петербурга в Ленобласть и обратно просят выбирать другие маршруты.
С 23 по 26 декабря будут вводить временные ограничения на Новоприозерском шоссе от КАД до развязки на Сосново, сообщает 17 декабря администрация Ленобласти. Выезжающим из Сертолово в область рекомендуют следовать по Выборгскому шоссе на трассу «Скандинавия», затем до поворота на Первомайское и через него до пересечения с Новоприозерским шоссе. А из Юкков — по Приозерскому шоссе до пересечения с Новоприозерским и дальше в направлении Лесколово, Елизаветинки и Запорожского.
Для тех, кто едет в Петербург, советуют три маршрута:
из Сосново и Снегиревки — проехать до Новоприозерского шоссе в направлении Первомайского и затем следовать по трассе «Скандинавия» в сторону Сертолово;
из Запорожского — через Гарболово и Лесколово до Кузьмоловского и Мурино;
и Мичуринского и Коробицыно — в сторону Первомайского, а затем по «Скандинавии» в направлении Сертолово.
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