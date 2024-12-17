Новоприозерское шоссе ограничат под конец года. Водителей просят объезжать

С 23 по 26 декабря будут вводить временные ограничения на Новоприозерском шоссе от КАД до развязки на Сосново, сообщает 17 декабря администрация Ленобласти. Выезжающим из Сертолово в область рекомендуют следовать по Выборгскому шоссе на трассу «Скандинавия», затем до поворота на Первомайское и через него до пересечения с Новоприозерским шоссе. А из Юкков — по Приозерскому шоссе до пересечения с Новоприозерским и дальше в направлении Лесколово, Елизаветинки и Запорожского.