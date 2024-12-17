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Авто Новоприозерское шоссе ограничат под конец года. Водителей просят объезжать

Новоприозерское шоссе ограничат под конец года. Водителей просят объезжать

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11 комментариев

В конце декабря водителей ждут ограничения на трассе «Сортавала». Для поездок из Петербурга в Ленобласть и обратно просят выбирать другие маршруты.

С 23 по 26 декабря будут вводить временные ограничения на Новоприозерском шоссе от КАД до развязки на Сосново, сообщает 17 декабря администрация Ленобласти. Выезжающим из Сертолово в область рекомендуют следовать по Выборгскому шоссе на трассу «Скандинавия», затем до поворота на Первомайское и через него до пересечения с Новоприозерским шоссе. А из Юкков — по Приозерскому шоссе до пересечения с Новоприозерским и дальше в направлении Лесколово, Елизаветинки и Запорожского.

Источник:

Для тех, кто едет в Петербург, советуют три маршрута:

  • из Сосново и Снегиревки — проехать до Новоприозерского шоссе в направлении Первомайского и затем следовать по трассе «Скандинавия» в сторону Сертолово;

  • из Запорожского — через Гарболово и Лесколово до Кузьмоловского и Мурино;

  • и Мичуринского и Коробицыно — в сторону Первомайского, а затем по «Скандинавии» в направлении Сертолово.

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Комментарии
11
Znatok78
39 минут
Самую малость забыли указать: а какая причина ограничений то? На чью-то дачу трубу ведут?
Ана нас
30 минут
Будут искать нефть?
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