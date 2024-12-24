Упитанная лиса забрела в центр Петербурга

На Шпалерную улицу в центре Петербурга этой ночью наведалась лиса. Очевидцы сняли ее на видео незадолго после полуночи и 24 декабря опубликовали кадры в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».

На кадрах видно, как лисица трусцой пробегает по тротуару под окнами домов. Возле перекрестка она решила показать оператору свои упитанные бока во всей красе: вынырнула из-за машины прямо на проезжую часть и, немного помедлив, скрылась за поворотом на Гагаринской.

Подобные встречи с дикими животными в центре города — зрелище необычное. Чаще они оказываются в городских районах, расположенных недалеко от лесных массивов. Не так давно рыжая кувыркалась в сугробах на севере Петербурга, а в минувшие выходные лисенка заметили в Московском районе.

Специалисты отмечают, что в целом лисы весьма осторожны и предпочитают избегать людных мест. Покидают свою среду обитания и наведываются к людям они чаще всего в поисках пищи или убежища.

Как пояснял «Фонтанке» биолог Павел Глазков, если вдруг на вашего питомца нападает лиса или вы хотите отбить у нее дворового кота, хищницу надо напугать. При этом идти на контакт с диким животным не стоит, это может привести к атаке.