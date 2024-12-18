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Общество Лиса прыгала через сугробы у жилых домов на севере Петербурга

Лиса прыгала через сугробы у жилых домов на севере Петербурга

1 999
8 комментариев

Дикую лису заметили в снегу у жилых домов в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Рыжая хищница прыгала через сугробы, оглядываясь на прохожих.

Кадрами животного очевидцы поделились в группе «Наш Приморский район» 18 декабря. Его замечали на Парашютной улице и проспекте Королева.

Источник:

«Он испугался. Он хитрый лис», — комментирует автор видео. Некоторые из пользователей предположили, что лиса вышла из леса в поисках еды, и порадовались, что теперь она «переловит всех крыс».

В октябре в Приморском районе Петербурга лиса охотилась на местных кошек. К счастью, животные не пострадали. Как пояснил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, если вдруг на вашего питомца нападает лиса или вы хотите отбить у нее дворового кота, хищницу надо напугать. При этом идти на контакт с диким животным не стоит, это может привести к атаке.

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Комментарии
8
Slava_Rossii2
1 час
Красавица какая.
Coulthard
1 час
Выборгский район, или приморский? Да какая разница!
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