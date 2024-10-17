Лиса пришла на улицу Шаврова охотиться на кошек. Дачникам в назидание

Источник: читательница «Фонтанки» Лидия







Лиса забрела во двор дома 23 на улице Шаврова и принялась охотиться на кошек. Как рассказала «Фонтанке» очевидица Лидия, рыжую заметили в восьмом часу вечера 16 октября. Она гонялась за местными кошками, но ни одну поймать не смогла, поскольку собралось много людей. Несолоно хлебавши лиса убежала в сторону новостроек.

Как пояснил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, кошки — нормальная добыча для лис. Могут они охотиться и на мелких собак, но таких редко выпускают на самовыгул. Уже среднего размера собаки рыжим хищницам, как правило, не по зубам. А вот охота на кошек для лис обычное дело, особенно в садоводствах. Нередко дачники заводят котят на лето, а по осени разъезжаются, бросив питомцев. Лисы знают такие места и приходят подъедать брошенных котиков. К такому же результату для питомцев может привести и беспечное решение подкармливать прибившуюся лису.

Если вдруг на вашего питомца нападает лиса, или вы хотите отбить у нее дворового кота, хищницу надо напугать. Как советует Глазков, нужно сделать себя большим и шумным, например, снять куртку и махать ею над головой, махать руками и кричать. Лисы этого не любят, и, скорее всего, хищница скроется. А вот подходить к ней и идти на контакт не надо, взбудораженная лиса может и цапнуть. Во-первых, лисий укус очень болезненный — у этих животных очень длинные клыки. А во-вторых, лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний.