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Общество Лиса пришла на улицу Шаврова охотиться на кошек. Дачникам в назидание

Лиса пришла на улицу Шаврова охотиться на кошек. Дачникам в назидание

Встреча с лисой в черте города у многих петербуржцев вызывает умиление пополам с опасением за нее саму. Однако накануне в Приморском районе эта рыжая красотка показала свою хищную сторону.

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5 комментариев

Лиса забрела во двор дома 23 на улице Шаврова и принялась охотиться на кошек. Как рассказала «Фонтанке» очевидица Лидия, рыжую заметили в восьмом часу вечера 16 октября. Она гонялась за местными кошками, но ни одну поймать не смогла, поскольку собралось много людей. Несолоно хлебавши лиса убежала в сторону новостроек.

Как пояснил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, кошки — нормальная добыча для лис. Могут они охотиться и на мелких собак, но таких редко выпускают на самовыгул. Уже среднего размера собаки рыжим хищницам, как правило, не по зубам. А вот охота на кошек для лис обычное дело, особенно в садоводствах. Нередко дачники заводят котят на лето, а по осени разъезжаются, бросив питомцев. Лисы знают такие места и приходят подъедать брошенных котиков. К такому же результату для питомцев может привести и беспечное решение подкармливать прибившуюся лису.

Если вдруг на вашего питомца нападает лиса, или вы хотите отбить у нее дворового кота, хищницу надо напугать. Как советует Глазков, нужно сделать себя большим и шумным, например, снять куртку и махать ею над головой, махать руками и кричать. Лисы этого не любят, и, скорее всего, хищница скроется. А вот подходить к ней и идти на контакт не надо, взбудораженная лиса может и цапнуть. Во-первых, лисий укус очень болезненный — у этих животных очень длинные клыки. А во-вторых, лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний.

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Комментарии
5
278141753
1 час
Дачников, заводящих котят на сезон для своих чад и потом бросающих бедных животных на произвол судьбы, нужно лишать родительских прав, поскольку такие "воспитатели" уродуют детскую психику
Кто-то где-то как-то
1 час
Для существ, заводящих кошек на лето и бросающих их с отъездом, должен быть отдельный котёл в аду.
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