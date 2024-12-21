Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, снег

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Серия поджогов в Петербурге
Чем угощает Псков
Атака беспилотников в Казани
Куда пойти на выходных
За что задержали главу района
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Лисенок бегал по улицам в Московском районе Петербурга

Лисенок бегал по улицам в Московском районе Петербурга

2 862
8 комментариев

Местные жители рано утром 21 декабря заметили лисенка, бегающего по улицам в Московском районе Петербурга. Забавные кадры с животным опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

Источник:

В зимнее субботнее утро лисенок бегал по Кубинской улице. Маленького хищника, гуляющего под снегопадом, очевидцы сняли примерно в 7 часов. Животное перебежало проезжую часть, ненадолго остановилось для того, чтобы осмотреться, и двинулось дальше по своим делам.

Несколько дней назад в Северную столицу забегала другая дикая лиса. Ее видели жители Выборгского и Приморского районов. Рыжая плутовка прыгала через сугробы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED9
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD21
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Повестка дна
2 часа
Коты-ленивые хищники, и они не чему не рады, кроме жрачки. Наше дело помочь, если надо, а не решать что котам надо
Гость
2 часа
Не знаю что забавного в видео ,где дикое животное оказалось в мегаполисе :само животное напугано ,неясно ,сможет ли вернуться в привычную среду обитания ,так и людям и домашним(и не совсем домашним)животным может быть нанесен ущерб . Вообще зверь ,который выходит к человеку,меня настораживает ,в лесу есть нечего совсем ?или численность стала столь огромна ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14