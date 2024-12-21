Лисенок бегал по улицам в Московском районе Петербурга

Местные жители рано утром 21 декабря заметили лисенка, бегающего по улицам в Московском районе Петербурга. Забавные кадры с животным опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

В зимнее субботнее утро лисенок бегал по Кубинской улице. Маленького хищника, гуляющего под снегопадом, очевидцы сняли примерно в 7 часов. Животное перебежало проезжую часть, ненадолго остановилось для того, чтобы осмотреться, и двинулось дальше по своим делам.