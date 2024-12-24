СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт

Уголовное дело о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве переквалифицировано на более тяжкую статью. По ней заочно арестованы двое фигурантов, предполагаемый исполнитель преступления полностью признал вину. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 24 декабря.

Теперь подозреваемым вменяют не покушение на убийство, а теракт. Согласно материалам Замоскворецкого райсуда столицы, после задержания агенту СБУ, гражданке Украины Ярославе Хрестиной, будет назначено заключение под стражу на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного ГСУ СКР. Известно, что после начала СВО она уехала в Варшаву.

В один день с Хрестиной арестовали некоего Чупруна М. С., обвиняемого по тем же статьям о терроризме и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц. Подробности его роли в этом деле устанавливаются.