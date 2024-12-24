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Происшествия СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт

СК переквалифицировал дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова на теракт

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2 комментария

Уголовное дело о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве переквалифицировано на более тяжкую статью. По ней заочно арестованы двое фигурантов, предполагаемый исполнитель преступления полностью признал вину. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 24 декабря.

Теперь подозреваемым вменяют не покушение на убийство, а теракт. Согласно материалам Замоскворецкого райсуда столицы, после задержания агенту СБУ, гражданке Украины Ярославе Хрестиной, будет назначено заключение под стражу на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного ГСУ СКР. Известно, что после начала СВО она уехала в Варшаву.

В один день с Хрестиной арестовали некоего Чупруна М. С., обвиняемого по тем же статьям о терроризме и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц. Подробности его роли в этом деле устанавливаются.

12 апреля в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днищем сиденья. Когда мужчина завел авто, произошел взрыв.

По делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова в качестве обвиняемых проходят три фигуранта. Так, суд арестовал Ивана Паскаря, который перевез самодельное взрывное устройство, и Владимира Головченко, обвиняемого в организации подрыва. 23 декабря стало известно о задержании третьего фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве. Им оказался 29-летний гражданин Украины, он сотрудничает со следствием.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Что-то обвинения пошли однообразные. Не убийство - а терракт, подожгли банкомат, дверь военкомата и т.д. - не порча имущества - а терракт, ну и т.д. Такое впечатление, что все хотят палок нарубить и на 20 лет всех позакрывать.
Гость
2 часа
зачем их вообще в Россию пускают, особенно в Москву, пусть в польше болты полируют, к чему они так стремились.
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