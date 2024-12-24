Петербуржец оригинально зашел в метро. Смотрите, как делать нельзя

Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, что решил погреться холодной ночью нетривиальным способом и в неподходящем месте. Жертвой в неравном бою за тепло пала стеклянная дверь метро. Прокуратура показала, как это было.

По версии дознания, ночью 2 ноября 37-летний петербуржец 8 раз ударил кирпичом по двери на входе в метро «Московские ворота» и один раз — ногой, сообщает 24 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, кирпич он вытащил из мощеного тротуара у входа на станцию. Стекло в двери мужчина разбил полностью, а затем выдавил, пробираясь внутрь.