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Происшествия Петербуржец оригинально зашел в метро. Смотрите, как делать нельзя

Петербуржец оригинально зашел в метро. Смотрите, как делать нельзя

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54 комментария
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Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, что решил погреться холодной ночью нетривиальным способом и в неподходящем месте. Жертвой в неравном бою за тепло пала стеклянная дверь метро. Прокуратура показала, как это было.

По версии дознания, ночью 2 ноября 37-летний петербуржец 8 раз ударил кирпичом по двери на входе в метро «Московские ворота» и один раз — ногой, сообщает 24 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, кирпич он вытащил из мощеного тротуара у входа на станцию. Стекло в двери мужчина разбил полностью, а затем выдавил, пробираясь внутрь.

Обвиняемый пояснил, что сильно замерз и хотел погреться, но сотрудник метро не пускал его внутрь, потому что подземка была закрыта на ночь. Тогда петербуржец решил зайти силой.

Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» составил более 30 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме на общественном транспорте. В настоящее время прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении мужчины, и дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии
54
GOLDEN HORSE
2 часа
Головой надо было биться,а не камнем.
Гость
2 часа
Погреется в изоляторе временного содержания теперь..
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