«Свято место пусто не бывает»: Боярский высказался о будущем YouTube и Whatsapp в России

Для того чтобы YouTube мог работать на территории России, компания Google должна выполнять требования законодательства РФ. Такое заявление сделал 23 декабря Сергей Боярский — сын известного советского и российского музыканта и актера Михаила Боярского, которого избрали председателем Комитета Госдумы по информационной политике.
В случае выполнения требований российского законодательства, по словам Боярского, никаких санкций в отношении YouTube ожидать не стоит.
При этом он отметил, что «внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования».
Не запамятовал новый глава думского комитета и про штрафы, наложенные в России на Google LLC, которой принадлежит YouTube, в связи с их «систематическими нарушениями российского законодательства». Общая сумма, по данным Боярского, превысила 25 миллиардов рублей.
«Отказ от удаления запрещённого контента, вероломная блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, шулерство в выводе в топ поисковой выдачи навязанной нашими недругами деструктивной повестки и многое другое показывает нежелание платформы работать по законам нашей страны и встраиваться в наше правовое поле», написал Боярский в своем телеграм-канале.
«Мяч на их стороне, а свято место пусто не бывает. Мы же любим не саму платформу — по сути плеер, а контент, который привыкли удобно потреблять на ней. Альтернативы развиваются семимильными шагами», продолжил он и предложил в качестве примеров «Госуслуги, банковские сервисы и другие уникальные, сложнейшие и рабочие инструменты».
«Это наше национальное цифровое достояние», констатировал Боярский, заявив, что это была «по-настоящему сложная задача, которую мы смогли решить».
«Так что в вопросе, как наладить бесперебойную работу видеоплеера, сомнений не возникает, был бы контент», резюмировал он.
Касательно мессенджера Whatsapp глава Комитета Госдумы по информационной политике отметил лишь, что на сегодняшний день WhatsApp был внесён в реестр организаторов распространения информации, а новость о его возможной блокировке разошлась «слишком громко» без всякий оснований.
Сегодня трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.