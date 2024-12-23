Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 759мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Паром в Калининград
Чем угощает Псков
Убийца журналиста Максимова
Сколько стоит елка
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Технологии «Свято место пусто не бывает»: Боярский высказался о будущем YouTube и Whatsapp в России

«Свято место пусто не бывает»: Боярский высказался о будущем YouTube и Whatsapp в России

1 360
18 комментариев

Для того чтобы YouTube мог работать на территории России, компания Google должна выполнять требования законодательства РФ. Такое заявление сделал 23 декабря Сергей Боярский — сын известного советского и российского музыканта и актера Михаила Боярского, которого избрали председателем Комитета Госдумы по информационной политике.

В случае выполнения требований российского законодательства, по словам Боярского, никаких санкций в отношении YouTube ожидать не стоит.

При этом он отметил, что «внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования».

Не запамятовал новый глава думского комитета и про штрафы, наложенные в России на Google LLC, которой принадлежит YouTube, в связи с их «систематическими нарушениями российского законодательства». Общая сумма, по данным Боярского, превысила 25 миллиардов рублей.

«Отказ от удаления запрещённого контента, вероломная блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, шулерство в выводе в топ поисковой выдачи навязанной нашими недругами деструктивной повестки и многое другое показывает нежелание платформы работать по законам нашей страны и встраиваться в наше правовое поле», написал Боярский в своем телеграм-канале.

«Мяч на их стороне, а свято место пусто не бывает. Мы же любим не саму платформу — по сути плеер, а контент, который привыкли удобно потреблять на ней. Альтернативы развиваются семимильными шагами», продолжил он и предложил в качестве примеров «Госуслуги, банковские сервисы и другие уникальные, сложнейшие и рабочие инструменты».

«Это наше национальное цифровое достояние», констатировал Боярский, заявив, что это была «по-настоящему сложная задача, которую мы смогли решить».

«Так что в вопросе, как наладить бесперебойную работу видеоплеера, сомнений не возникает, был бы контент», резюмировал он.

Касательно мессенджера Whatsapp глава Комитета Госдумы по информационной политике отметил лишь, что на сегодняшний день WhatsApp был внесён в реестр организаторов распространения информации, а новость о его возможной блокировке разошлась «слишком громко» без всякий оснований.

Сегодня трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
WhatsApp YouTube Сергей Боярский Замедление Блокировка Google
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
alexadmin
20 минут
Я уверен, что замена Боярскому найдется намного быстрее чем ютубу.
266097915
11 минут
Российским аналогам далеко ещё до YouTubа
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45