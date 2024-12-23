«Свято место пусто не бывает»: Боярский высказался о будущем YouTube и Whatsapp в России

Для того чтобы YouTube мог работать на территории России, компания Google должна выполнять требования законодательства РФ. Такое заявление сделал 23 декабря Сергей Боярский — сын известного советского и российского музыканта и актера Михаила Боярского, которого избрали председателем Комитета Госдумы по информационной политике.

При этом он отметил, что «внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования».

Не запамятовал новый глава думского комитета и про штрафы, наложенные в России на Google LLC, которой принадлежит YouTube, в связи с их «систематическими нарушениями российского законодательства». Общая сумма, по данным Боярского, превысила 25 миллиардов рублей.

«Отказ от удаления запрещённого контента, вероломная блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, шулерство в выводе в топ поисковой выдачи навязанной нашими недругами деструктивной повестки и многое другое показывает нежелание платформы работать по законам нашей страны и встраиваться в наше правовое поле», написал Боярский в своем телеграм-канале.

«Мяч на их стороне, а свято место пусто не бывает. Мы же любим не саму платформу — по сути плеер, а контент, который привыкли удобно потреблять на ней. Альтернативы развиваются семимильными шагами», продолжил он и предложил в качестве примеров «Госуслуги, банковские сервисы и другие уникальные, сложнейшие и рабочие инструменты».