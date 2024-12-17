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Политика Сергея Боярского избрали главой IT-комитета Госдумы

Сергея Боярского избрали главой IT-комитета Госдумы

1 594
35 комментариев

Сергея Боярского, сына известного советского и российского музыканта и актера Михаила Боярского, избрали председателем Комитета Госдумы по информационной политике. Решение приняли депутаты на пленарном заседании 17 декабря, пишет «Парламентская газета».

За кандидатуру Боярского парламентарии проголосовали единогласно. Должность освободилась после того, как прошлый председатель комитета, Александр Хинштейн, возглавил Курскую область. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.

Успехов на новом месте Боярскому пожелал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Надеемся, что комитет будет так же эффективен, как ранее работал при прежнем председателе», — отметил он.

Проект постановления о назначении Боярского на должность депутаты внесли накануне.

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Комментарии
35
Андрей_спб
57 минут
А у него профильное образование или профильных связей достаточно?
Ну что начинается то?
59 минут
Потомственный айтишник и высококлассный специалист в третьем поколении.
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