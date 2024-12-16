В Госдуму внесли проект постановления об избрании сына Боярского главой IT-комитета

В Государственную думу РФ внесли проект постановления об избрании депутата Сергея Боярского на должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Инициатива размещена в базе нижней палаты парламента в понедельник, 16 декабря.

В документе говорится, что при назначении Боярского главой IT-комитета он будет освобожден от должности первого заместителя председателя этого комитета. На данный момент проект постановления зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Сергей Боярский занимает должность первого заместителя председателя IT-комитета с 2016 года. В 2021 году политик был назначен секретарем петербургского отделения партии «Единая Россия». Депутат является сыном советского и российского актера и певца Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике возглавлял Александр Хинштейн. 5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В Кремле объяснили, что назначение связано с тем, что в регионе требуется антикризисное управление. И с учетом опыта Хинштейна его кандидатура может быть наиболее эффективна.