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Технологии Общество Трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения

Трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения

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18 комментариев

Использование трафика на YouTube россиянами снизилось до 8,9 %. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Google.

До возникших недавно проблем с доступом к видеохостингу средние значения российского трафика находились на отметке в 40 %.

Недавно источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTube в декабре. В прошедший четверг Роскомнадзор заявил о существующих основаниях для принятия мер в отношении YouTube.

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Комментарии
18
tigr
20 минут
радуйтесь что из России делаете КНДР.
Фокусник Данилин
17 минут
Очередной громадный успех видимо…
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