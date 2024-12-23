Трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения

Использование трафика на YouTube россиянами снизилось до 8,9 %. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Google.

До возникших недавно проблем с доступом к видеохостингу средние значения российского трафика находились на отметке в 40 %.

Недавно источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTube в декабре. В прошедший четверг Роскомнадзор заявил о существующих основаниях для принятия мер в отношении YouTube.