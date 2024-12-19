«Блокировать полностью». Источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTubе в декабре

В России начали возникать проблемы при воспроизведении видео в YouTube на сетях мобильных операторов. Загрузка роликов недоступна либо происходит очень медленно. Об этом в четверг, 19 декабря, пишет РБК.

Сбои фиксируются с полуночи 19 декабря. Источники издания сообщают, что скоро блокировка видеохостинга усилится.

«Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — цитирует РБК своего собеседника на медиарынке.

Другой источник издания на IT-рынке подтвердил информацию об усилении проблем с YouTube. «Серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах… Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», — ответил он.

В Google РБК сообщили, что знают о трудностях россиян с получением доступа к YouTube. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — рассказал представитель компании.

Сегодня в ходе пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о замедлении YouTube. По словам главы государства, это связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с действиями российских властей. Также Путин добавил, что Google и YouTube должны соблюдать российские законы и не жульничать в Сети.