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Общество Технологии «Блокировать полностью». Источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTubе в декабре

«Блокировать полностью». Источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTubе в декабре

2 037
30 комментариев

В России начали возникать проблемы при воспроизведении видео в YouTube на сетях мобильных операторов. Загрузка роликов недоступна либо происходит очень медленно. Об этом в четверг, 19 декабря, пишет РБК.

Сбои фиксируются с полуночи 19 декабря. Источники издания сообщают, что скоро блокировка видеохостинга усилится.

«Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — цитирует РБК своего собеседника на медиарынке.

Другой источник издания на IT-рынке подтвердил информацию об усилении проблем с YouTube. «Серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах… Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», — ответил он.

В Google РБК сообщили, что знают о трудностях россиян с получением доступа к YouTube. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — рассказал представитель компании.

Сегодня в ходе пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о замедлении YouTube. По словам главы государства, это связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с действиями российских властей. Также Путин добавил, что Google и YouTube должны соблюдать российские законы и не жульничать в Сети.



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Комментарии
31
В_Ф
36 минут
Ещё один повод сплотиться, поддержать, поверить. Что там про пропасть то было?
Заливщик голосовых планок
33 минуты
Гугель! Хватит уже деградировать сервера!
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